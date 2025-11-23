美缺席G20峰會！　南非「開幕即通過宣言」創首例

▲20國集團（G20）領袖高峰會21日在南非約翰尼斯堡登場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

20國集團（G20）領袖高峰會21日在南非約翰尼斯堡登場，卻在開幕首日便創下罕見紀錄——各國一致通過領袖宣言，打破過去需在閉幕後才定案的慣例。雖然美國因與主辦國外交關係惡化而全面抵制，但會議仍順利展開。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）指出，這份長達122點的宣言，凝聚各國歷經一整年協商而成的共識，會前最後一週的討論更是「異常激烈」，如今文件「已無法再重新談判」。

聚焦氣候與債務議題 美方不滿措辭強烈抵制

據《美聯社》和《路透社》報導，宣言內容呼籲各國針對氣候災害與主權債務等議題採取更積極行動，特別關注對低收入國家的衝擊。南非方面將此視為非洲首次主辦G20峰會的重要外交成果。不過，由於文件使用了華府不認同的措辭，也被外界視為南非與美國緊張關係的縮影。

南非官員透露，美國不僅拒派代表，甚至曾試圖施壓主辦方，要求在沒有美方出席的情況下暫緩通過宣言。對此，馬格溫雅強調：「美國選擇杯葛，是他們自己的決定與特權。」

阿根廷未背書 批文件「忽略中東複雜性」

儘管南非宣稱宣言獲「一致通過」，但阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）為表態支持美國總統川普（Donald Trump）而缺席會議，並派外交部長季里諾（Pablo Quirno）出席。季里諾會後表示，阿根廷並未背書該文件，主因在於其中關於地緣政治的表述「未能充分反映中東衝突的複雜性」。

宣言僅在一處提及中東情勢，內容為成員國承諾推動「被占領的巴勒斯坦領土」達成公正且持久的和平。

川普批南非「迫害白人」 外交齟齬延燒主席交接

美國此次缺席峰會的主因之一，是川普指控南非政府「對具有歐洲血統的南非白人（Afrikaner）發動暴力迫害」，再加上川普政府不滿南非將議程聚焦於氣候變遷與不平等議題。雙邊關係惡化，也波及G20主席國交接程序。

由於美國預計在2026年擔任主辦國，拉瑪佛沙坦言，因美方缺席，只能「將主席職位交給空位」。南非總統府拒絕美國提議由駐南非代辦代為出席交接儀式，馬格溫雅更直言：「總統不會把主席職權交給大使館的低階官員，那違反外交禮儀，也不會被接受。」