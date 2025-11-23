中國團客退訂潮擴大！　日觀光業者估「損失4000萬日圓」

記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗日前出席在南非舉行的G20峰會，隨著她先前有關「台灣有事」的國會答辯引發中方強烈不滿，日中關係急速惡化。中國外交部呼籲民眾暫緩赴日旅遊滿一周後，儘管知名景點的中國遊客仍多，但日本觀光業者已開始感受到退訂潮，部分旅遊公司估計損失高達4000萬日圓。

中國呼籲「避免赴日旅遊」 富士山觀光仍熱絡

根據《テレ朝NEWS》報導儘管中國外交部已呼籲民眾避免赴日旅遊，但在富士山五合目仍可見許多中國遊客，22日上午10時過後，外國觀光巴士陸續抵達，許多中國旅客表示並不擔心。

一名中國遊客受訪時說，「我來過日本很多次，知道這裡治安好、食物美味，旅行很開心。」另一名遊客也說，「旅行是旅行，政治是政治。」

▲儘管中國呼籲避免赴日旅遊，富士山周圍觀光仍熱絡。（圖／路透）



富士山當地的紀念品店業者指出，當天的中國旅客數量與往年相差不大，人氣拍照點依舊擠滿遊客。

航班減班衝擊旅遊團 巴士公司估損失4000萬日圓

不過，多家中國航空公司宣布將自23日起減少赴日航班，讓旅遊相關業者陷入困境。東京巴士公司「Joyful觀光」透露，接連接到中國團體旅遊取消的通知，損失金額恐達4000萬日圓。

該公司專務原田百合表示，「中國團客的取消對我們營收打擊非常大。」業務人員則忙於打電話、拜訪客戶，希望透過其他國家的旅遊團補足損失。

位於富士山腳下的「Hotel美富士」表示，約八成外國房客來自中國，目前已出現個人與團體旅客退訂，估計損失約120至130萬日圓。旅館社長宮內弘太郎指出，「從長遠來看，確實會有影響，希望未來能吸引更多其他國家的旅客。」

專家：中方採取「戰狼外交」 日方應冷靜應對

日本記者柳澤秀夫分析指出，中國此番強硬作為與其「戰狼外交」有關，這種自2017年開始的外交方針重視國家利益、以強硬言辭取代協調。

他舉例，中國駐大阪總領事日前以「斬首」字眼攻擊高市，甚至在雙邊會談時以手插口袋的傲慢姿態應對，「這些都可視為戰狼外交的一部分」。

柳澤強調，日本應保持冷靜，不被捲入對方的挑釁節奏，「若日本投資減少、中企受創，中國勢必得在未來調整其外交態度。