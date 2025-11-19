屏科大團隊突破極限！AI預測浪高　助攻奪國際雙料獎

▲屏科大「艦載AI抗浪防震無人機起降坪」獲歐盟第二大發明展金獎。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

歐盟第二大國際發明展「2025第十九屆波蘭國際發明展」日前圓滿結束，共計26國346件參展作品。臺灣代表團總參展件數22件，其中屏東科技大學智慧機電學士學位學程徐子圭教授團隊與海空軍及中研院共同合作作品「艦載AI抗浪防震無人機起降坪」，成功解決中小型船舶因風浪造成無人機起降危險的問題，並以突破性的技術榮獲金獎及大會最佳發明創作獎，成功點亮屏科大在全球舞台的研發能量。

徐子圭教授指出，大型的航空母艦舺板之上都有非常穩定的平台提供直升機起降，但是針對中型或小型的船舶、遠洋漁船、巡防艦、緝私艦等，會因為風浪而搖晃，使得直升機或無人機起降造成危險；海浪對船舶的搖晃震盪包含了俯仰、偏航、垂直震盪，是一種非常多元偶合性的震盪，傳統的PID控制器響應的時間大約0.5秒左右，如果海浪不穩定或突然大浪，都可能造成飛機起降的危險。

該創作的控制機制為雙迴路補償回饋控制，內迴路依然保持傳統的PID控制模式，但是加入了AI模型的外迴路預測浪高模組，此技術曾經與海軍大氣海洋局合作，預判即時浪高及六日浪高預測，利用水文模式藉由海上風速以AI模型預測可能浪高，轉成回饋訊號傳給PID預測模組，如此可縮短響應時間至10毫秒，並且採用低成本的單板電腦為控制模組，非常具有市場潛力價值及重大技術突破，榮獲評審青睞。

波蘭國際發明展由波蘭教育部及專利局支持並舉辦，為經濟部列名世界著名重要發明展，同時也為歐盟第二大國際發明展。屏科大徐教授領軍團隊，結合文化大學徐嘉偉副教授、空軍航院葉南慶教授、中央研究院陳致頴博士、海空軍等共同合作，不僅展現跨領域合作的強大能量，技術更採用低成本單板電腦，具備商業化與國防應用前景，未來可廣泛應用於漁業、巡防艦及遠洋船舶。屏科大將持續推動智慧科技與國防產業鏈結，培育創新人才，並以研發成果提升臺灣在國際舞台的競爭力。