10大肇事路口4個在屏科大！11天隔900公尺又1人喪命　半年已3死

▲屏科大本月1日才有一名學生在校內疑似因過彎不慎自摔死亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

屏東科技大學校園今(11)日再度傳出學生騎車死亡意外，一名18歲大一楊姓學生中午12時許，騎乘機車行經校內學府路段時，因不明原因失控自摔，重摔倒地後失去呼吸心跳送醫不治。值得注意的是，屏科大校內今(2025)年近半已發生3起致死車禍意外，而內埔分局轄區內的十大肇事路口，屏科大校區竟佔了四個。

今年4月科大路一段、西銀巷路口發生一起死亡車禍，20歲曾姓屏科大男學生騎車追撞同校23歲張姓碩士生的轎車，導致曾男傷重不治。本(10)月1日另一名大一邱姓學生在行經孟祥體育館前路段時，也疑似因過彎不慎自摔，送醫後仍宣告不治。未料今日在相隔900公尺處，又一名大一學生自摔喪命。

▲屏科大大一學生今日在校內自摔送醫不治，已是今年屏科大第3起車禍致死案。（圖／記者陳崑福翻攝）

事實上，根據屏東縣警局交通隊統計，內埔分局轄區中，事故最頻繁的十大路口裡，屏科大校區就有4處入榜，分別是壽比路與和成巷交叉路口、壽比路與壽比路623巷交叉路口、壽比路與學府路交叉路口、壽比路與壽比路746巷交叉路口。可見校園周邊道路已成交通事故高風險區。校方多次邀請屏東縣政府等專家團隊，針對校內交通安全改善進行現勘，並持續針對交通號誌、標線進行評估與改善。