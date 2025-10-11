　
社會 社會焦點 保障人權

10大肇事路口4個在屏科大！11天隔900公尺又1人喪命　半年已3死

▲▼屏科大邱姓大二男車禍王。（圖／陳昆福翻攝）

▲屏科大本月1日才有一名學生在校內疑似因過彎不慎自摔死亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

屏東科技大學校園今(11)日再度傳出學生騎車死亡意外，一名18歲大一楊姓學生中午12時許，騎乘機車行經校內學府路段時，因不明原因失控自摔，重摔倒地後失去呼吸心跳送醫不治。值得注意的是，屏科大校內今(2025)年近半已發生3起致死車禍意外，而內埔分局轄區內的十大肇事路口，屏科大校區竟佔了四個。

今年4月科大路一段、西銀巷路口發生一起死亡車禍，20歲曾姓屏科大男學生騎車追撞同校23歲張姓碩士生的轎車，導致曾男傷重不治。本(10)月1日另一名大一邱姓學生在行經孟祥體育館前路段時，也疑似因過彎不慎自摔，送醫後仍宣告不治。未料今日在相隔900公尺處，又一名大一學生自摔喪命。

▲屏科大大一學生在校內自摔送醫不治，已是11天內屏科大第二起自摔死亡案。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏科大大一學生今日在校內自摔送醫不治，已是今年屏科大第3起車禍致死案。（圖／記者陳崑福翻攝）

事實上，根據屏東縣警局交通隊統計，內埔分局轄區中，事故最頻繁的十大路口裡，屏科大校區就有4處入榜，分別是壽比路與和成巷交叉路口、壽比路與壽比路623巷交叉路口、壽比路與學府路交叉路口、壽比路與壽比路746巷交叉路口。可見校園周邊道路已成交通事故高風險區。校方多次邀請屏東縣政府等專家團隊，針對校內交通安全改善進行現勘，並持續針對交通號誌、標線進行評估與改善。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

即／國道三北上基隆隧道口4車連環撞！3人送醫

即／國道三北上基隆隧道口4車連環撞！3人送醫

國道三號北上0.9公里處基隆隧道口，今(11)日下午2時50分許發生一起連環車禍，4輛轎車於事故路段不明原因追撞，現場一片狼藉，車內駕駛與乘客紛紛下車，站在避難通道等待救援。警消獲報立即出動4車11人趕抵現場處理，事故共造成3人受傷，所幸意識皆清醒，其中1名乘客胸痛、另2名乘客因身體不適， 由救護車送往長庚醫院醫治療，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

國1民雄段大貨車失控撞護欄！57歲男送醫

國1民雄段大貨車失控撞護欄！57歲男送醫

一秒闖紅燈、一生抱遺憾 屏東警啟動闖紅燈取締勤務

一秒闖紅燈、一生抱遺憾 屏東警啟動闖紅燈取締勤務

高雄女行人闖紅燈遭飛車衝撞！頭傷插管搶救

高雄女行人闖紅燈遭飛車衝撞！頭傷插管搶救

多嘴勸他別抽菸！高雄男騎士遭尾隨自摔

多嘴勸他別抽菸！高雄男騎士遭尾隨自摔

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

