週邊道路成交通事故熱區　屏警+屏科大打造安全校園

▲屏東縣警察局與屏東科技大學9日簽署《推動校園交通安全合作共同宣言》。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今年截至10月2日，屏科大周邊道路共發生89件18至22歲年輕人涉入的交通事故，雖較去年減少46件，但受傷人數仍高達128人，顯示風險未減。為此屏東縣警察局與國立屏東科技大學9日簽署《推動校園交通安全合作共同宣言》，由局長甘炎民率內埔分局與交通隊拜會校長張金龍，共同推動安全防護機制。

屏東縣政府警察局表示，屏東科技大學校內及周邊道路長期為交通事故熱點區域，尤以機車事故發生頻率最高。根據統計，114年1月1日至10月2日期間，學校周邊（壽比路、科大路、學府路）共發生89件18至22歲年輕人涉入之A2類交通事故，雖較去年同期減少46件，惟受傷人數反升至128人，顯示事故嚴重程度未見明顯改善。近期更發生校內學生自摔死亡事件，突顯該校交通安全風險未解，實有需縣府與學校攜手合作，強化防制措施，以全力守護來求學的學子安全。

警方說，縣長周春米亦曾公開提及對該校園死亡車禍事件表達高度關切，並強調：「臺灣每年因車禍死亡人數高達三千人，遠超過許多國際衝突死亡數。屏東作為學子遠離家鄉求學之地，縣府與學校都有責任確保其在地學習與生活的安全，不該讓家長懷抱不安。」為此，她指示警察局與學校密切合作，從制度面、執行面全面檢討與強化。

這次《合作宣言》以「合作共好、以人為本」為核心理念，規劃五大策略方向，聚焦於「執法精準化」、「工程整備化」、「教育深耕化」、「宣導創新化」及「跨域共策化」等重點，強調師生共同參與，致力於建構具體可行且民眾有感的安全校園環境。其中特別成立由警政與交通安全領域專家組成之「交通安全風水師」團隊，進入校園實地檢測與規劃，並將協助爭取中央資源以改善校內交通設施。此外，亦規劃導入測速照相設備作為教育與宣導工具，透過「情境式學習」模式，強化學生對交通安全管理之認知與重視。

此次由產官學攜手合作，經由警察局與國立屏東科技大學雙方承諾，將持續進行滾動式檢討與精進作為，深化警政與教育體系之跨域協作，攜手推動「人本交通、平安校園」之願景，致力於營造安全友善的學習環境，確保每一位學生皆能安心學習、平安返家。

警察局長甘炎民表示，交通安全之推動不應僅仰賴執法作為，更須結合教育、宣導及道路環境設施之改善，方能形塑一套完整之安全防護網。甘局長並期許，透過此次合作契機，促進警政機關、學校及學生三方之信任與協力，共同守護每一位學子的交通安全，營造家長放心、師生安心的優質學習環境。