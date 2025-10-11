校園再傳學生自摔喪命「11天奪2命」　屏科大校方回應了

▲屏科大校內學府路機車自摔事故。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學18歲楊姓大一生今(11)日中午12時，騎機車經過校內學府路段時，不明原因失控自摔倒地，消防人員趕抵現場時已失去呼吸心跳，緊急將他送往屏東榮民總醫院龍泉分院搶救，仍不幸宣告不治。這是該校11天來第兩件學生騎機車自摔意外，半年內更已造成3名學生死亡，校方對此發表聲明。

屏科大聲明全文如下：

關於本校今日校內發生學生自撞交通事故一案，本校深感沈痛哀慟。事故發生後，校方第一時間即派員趕赴現場協助，並全力支援家屬處理後續相關事宜。

校長將於近日發表公開信，沈重呼籲全體師生務必重視交通安全、珍惜生命。上週四本校已召開會議，將與屏東縣府警察局合作加強交通安全教育宣導，特別針對大一新生班級作為重點族群，推動更深入的安全輔導與宣導工作。

本校已在校內設置多座紅綠燈等相關號誌，並設有「速限40公里、減速慢行」等警告標誌，惟仍不幸發生憾事，令人悲痛。為防止類似事件再度發生，本校將持續與相關單位密切合作，全面檢視並強化交通安全設施，包含增設降低車速之措施，如測速器及警示標誌等，期能進一步降低事故風險。

本校自開學以來即積極推動交通安全教育與宣導，內容涵蓋交通安全講座、機車駕駛訓練、防治教育課程，以及賃居公車體驗與校園標語宣導；並於新生訓練、系輔導大會及家長座談會等場合，持續鼓勵學生多利用校園公車、微型電動車及自行車等慢速交通工具，以培養安全駕駛與防禦性駕駛觀念。

此外，本校每年均邀請屏東縣政府及專業交通團隊進行校園交通安全現勘，針對號誌、標線等項目進行評估與改善；近期亦已委託交通專業單位全面檢視校內交通設計，持續提升校園與周邊交通安全環境。

本校再次表達最深切的哀悼，並將以最嚴謹態度持續落實交通安全教育與設施改善，同時也持續呼籲騎（開）車應於規定限速內行駛，防止悲劇重演」。

據了解，本月1日就讀該校大一的邱姓學生在騎車行經孟祥體育館前路段時，疑似因過彎不慎自摔，送醫搶救不治；今天事故，發生在校門進入後第二個紅綠燈處，與11天前發生意外的地點相隔900公尺，救護人員趕抵現場時，楊生已失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治身亡。

由於事發當時並無與他車碰撞跡象，警方初步研判為單一自摔事故，詳細事故發生原因仍待進一步調查釐清。