AI結合流體力學！ 屏科大研發水上救援無人機　奪美國發明展金牌

▲屏科大跨校團隊導流集風偵搜型救災無人機奪得美國達文西發明展金牌。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東科技大學智慧機電學士學位學程徐子圭教授率領跨校師生團隊，研發出兼具導流集風動力與AI偵搜功能的水上救援無人機，在美國南猶他大學舉辦的「2025第六屆AII達文西國際發明展」中，從14國近200件作品中脫穎而出榮獲金牌。該無人機以高續航、抗強風與智慧辨識技術，為水域救援開創新局。

這項勇奪金牌的水上救生無人機，是由擁有「國軍發明王-空軍愛迪生」雅稱的屏科大徐子圭教授、明志科大古家豪教授、文化大學徐嘉偉副教授及智慧機電學士學位學程葉余辛同學等師生團共同合作，針對水上救援任務所開發一款高性能無人機，有效解決傳統無人機在續航力不足及惡劣天候下運行受限的問題。該無人機採用創新設計的涵道風扇推進系統，相較於傳統提升約30%推力，不僅有效延長飛行時間，還能顯著增強其對強風及不穩定氣流的抵抗能力。

此外，團隊亦導入智慧化感測系統及人工智慧演算法，並結合流體力學實驗PID粒子追縱技術，對低光源及低解析度影像進行即時處理，能準確辨識水面上遇險人員或漂浮物，並自動生成精確的導航路徑與追蹤座標，方便救援單位快速定位。透過強化動力系統與智慧視覺的整合，該無人機在複雜、危險的水域環境中，能發揮優異的偵察、定位及輔助救援功能，極大地提升水上救援行動的效率與成功率。

屏科大智慧機電學士學位學程為因應南部科學園區設立及產業智慧化趨勢，整合機械、電機、資訊與企管等跨領域專業，致力培育具備AI人工智慧、IoT 物聯綱、雲端運算、大數據、工業機器人等創新產業發展應用能力的智慧機電人才。這次徐子圭教授所帶領的跨校團隊，以「從做中學」的實踐精神，展現屏科大師生在創新研發與應用技術領域的堅實實力，成功將台灣研發能量推向國際舞台。