喪屍上路追撞前車害2傷送醫　警查出毒駕證據...鏘男涉2罪送辦

▲邱男因毒駕在北市建高追撞前車，害前車車內一對男女受傷送醫，警方當場將他逮捕。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

新北市一名邱姓男子（58歲）10月9日晚間22時42分許駕車沿建國高架由南往北行駛時，疑因吸食喪屍煙油的電子煙恍神，於行經民權東路匝道口附近，左前車頭撞上前方同車道由雍男（28歲）駕駛自小客車右後車尾，造成雍男車內兩名乘客多處擦挫傷，緊急送醫治療。

警方到場處理時，邱男稱當天從宜蘭開車返淡水住處，途中精神恍惚，未注意車前狀況才釀成事故。邱男經查有多項毒品前科，警員隨即搜索車內，查獲1顆摻有二級毒品依托咪酯煙彈、電子煙，以及毒品海洛因分裝勺等證物。

警方後續採驗邱男尿液送驗，結果呈現一級、二級毒品陽性反應。全案依涉犯《毒品危害防制條例》及公共危險罪，移送台北地檢署進步偵辦。中山警方呼籲，毒品對身心及社會均具重大危害，民眾務必遠離毒品、警方將持續強化毒品查緝作為，維護轄區治安。

