可秒驗7種毒品！北市警局引進「毒品快篩」　抓毒駕新利器

▲北市警局引進毒品快篩試劑，可以驗出七種毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

毒駕事件釀禍頻傳，北市刑大辦理第一線執法警員「唾液毒品快篩試劑執法教育訓練」，提供試劑實物讓同仁親手操作、演練，北市警局也表示，快篩試劑為取締毒駕的新執法利器，所採購之試劑可以驗出包括，大麻、依托咪酯類、FM2、K他命、安非他命、喵喵、鴉片等七款毒品。

北市警局在2025年1月至9月間，共計查緝954件施用毒品後駕車案件，比2024年同期增加831件，主要係因刑法修正公共危險罪毒駕尿液毒品濃度值，俾憑作為移送依據，且近期毒駕釀禍事件頻傳，也引起警政署高度重視相關議題，所以要求各縣市警局辦理唾液毒品快篩試劑訓練。

如遇駕駛人接受唾液毒品快篩結果呈陽性時，即依違反《道路交通管理處罰條例》毒駕製單舉發、移置保管車輛，對於拒測者，處以罰鍰新台幣18萬元，並吊銷駕駛執照，無論係拒測或檢驗陽性之疑似毒駕之駕駛人，均依法實施「人車分離」措施，以防範潛在危險。

北市警局也引進唾液毒品快篩試劑，所引進之快篩試劑為取締毒駕的新執法利器，能檢出包括大麻、依托咪酯類、FM2、K他命、安非他命、喵喵、鴉片等七種毒品，未來也將加入第一線警員的執法行列，最快將在11月就可以實施上路。