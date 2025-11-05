害小貨車斷成兩截司機慘死　超劣駕駛二度毒駕！慘遭法官收押

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區忠義路3日晚間發生轎車追撞小貨車，導致小貨車失控衝撞路燈，戴姓駕駛當場無呼吸心跳，緊急送醫急救仍宣告不治。龜山警方查出肇事黃姓男子涉嫌毒駕上路，桃檢複訊後昨（4）日深夜依公共危險與傷害致死等罪嫌向法院聲請羈押禁見，桃園地院今（5）日召開聲押庭，法官審酌他多次遭通緝，加上本案是3年以上徒刑之罪，認為他有逃亡之虞，裁定羈押2月。

▲桃園3日晚間發生轎車追撞小貨車意外，貨車駕駛傷重慘死，黃姓男子毒駕肇事被逮。（資料照／龜山警方提供）

檢警調查，67歲戴姓男子3日晚間駕駛小貨車沿龜山區忠義路直行，行經光峰路口時，遭同向33歲黃姓男子駕駛白色轎車自後擦撞，當場失控衝撞路邊電線桿，貨車當場斷成兩截，還波及路旁3輛汽車，戴男被救出緊急送往林口長庚醫院急救後，仍宣告不治。

龜山警方為肇事黃男實施酒測，酒測值雖為零，但精神明顯恍惚，結果在車內副駕駛座上搜出依托咪酯煙彈（俗稱喪屍煙彈）8顆、電子煙桿主機2支，將黃男移送桃檢偵辦，桃園地檢署複訊後依傷害致死、公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌向法院聲請羈押禁見。

▲桃園市龜山區忠義路3日晚間發生轎車追撞小貨車，害小貨車駕駛傷重慘死，警消現場搶救受困戴姓駕駛。（資料照／龜山警方提供）

桃園地院今天下午召開聲押庭，被告黃男坦承犯行不諱，法官根據檢警提供相關事證，犯罪嫌疑重大，法官查出，被告曾於今年4月27日才因毒駕被判刑，度施用二級毒品後駕駛自小客車上路，對公眾致生危害甚鉅，還造成被害人死亡之結果，被告之前經各地檢署通緝多次，本案涉犯3年以上有期徒刑之罪，堪認被告有逃亡之虞，法官認為有羈押之必要，裁定今日起羈押二月。

▲桃園地院今天下午召開聲押庭，法官裁定羈押。（圖／記者沈繼昌攝）