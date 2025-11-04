　
社會 社會焦點 保障人權

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

記者張君豪／台北報導

台北市信義區某豪宅上（10）月25日發生雙屍命案，經警方鑑識人員勘察現場，發現客廳桌上遺留包含一粒眠、K他命、搖頭丸、FM2，及GBL等新興毒品，37歲陳姓創投CEO與25歲曾姓女子疑似施用毒品過量暴斃，檢警破解死者手機，查出陳男生前多次向藥頭購買大量毒品，甚至直接在豪宅內進行交易。

▲信義雙屍命案警方逮捕蘇女、鍾男等3名藥頭並查獲毒品跟疑似販毒贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義雙屍命案警方逮捕蘇女、鍾男等3名藥頭並查獲毒品跟疑似販毒贓款。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

警方查扣兩名死者手機送北市刑大科偵隊進行解鎖、數位鑑識工作，成功解析手機內容，掌握兩名富二代鍾濠陽（39歲）及蘇玟云（女、22歲）及蘇女同居男友謝承諳（21歲）3人，曾在陳姓創投CEO生前提供2次毒品外送服務，專案小組2日持台北院檢核發搜索票、拘票在北市信義區逮捕鍾男、中山區拘提蘇女及男友謝男到案。

▲信義雙屍命案警方逮捕蘇女、鍾男等3名藥頭並查獲毒品跟疑似販毒贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，陳姓富商返台後以創投公司CEO身分經商，剛進行公司登記就挾9億資金進入台灣商場，在台灣創投圈人脈頗佳，且加上陳男有吸食毒品習慣，透過關係認識同為富二代，且曾有海外留學經歷，外貌清秀亮麗的蘇女，並透過蘇女介紹認識鍾男等人。鍾男在桃園某汽旅兼職打工，檢警懷疑他可能因此認識藥頭，將續追毒品來源。

檢警追查發現，陳男和蘇女、鍾男間形成一個私密毒品交流圈，陳男和蘇女、鍾男均慣用流利英文對談，有數十億身家的陳男不可能拋頭露臉親自購毒，陳被查出早在10月22日就曾發訊息給蘇女，詢問有無藥物可提供，蘇女當時讓同居男友謝男登門送毒，當天賣給陳男低劑量的K他命和安非他命。

▲信義雙屍命案警方逮捕蘇女、鍾男等3名藥頭並查獲毒品跟疑似販毒贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

24日陳男又詢問蘇女有沒有貨，但因蘇女當時身上並無多餘毒品，便仲介鍾男提供毒品給陳男，雙方當天在北市信義區忠孝東路路邊交易，鍾男以2萬元新台幣價格賣給陳男包含GBL、K他命、搖頭丸等多款新興毒品，恐是陳姓富商和曾女喪命毒品來源。

鍾男、蘇女等人到案坦承賣毒給陳男、但蘇女辯稱忘記販賣毒品酬勞，和交付毒品數量；警方2日行動拘提3人到案，在鍾男住處起獲超多種類的新興毒品、安非他命及56萬餘元現金、手機等贓證物，警訊後依涉犯毒品危害防制條例販毒罪嫌移送台北地檢署偵辦。

▲信義雙屍命案警方逮捕蘇女、鍾男等3名藥頭並查獲毒品跟疑似販毒贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

11/02 全台詐欺最新數據

326 1 0479 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵
快訊／台肥總經理張滄郎接董事長　吳音寧僅擔任董事
快訊／台股翻黑下殺！　上沖下洗近500點
生前最後專訪！謝侑芯曝月收入「好的時候有7位數」
賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達
龍山寺外收個資發1000　負責人喊「怕重複領」：我詐騙還拋頭
完整時間軸／粿粿、范姜彥豐3年婚決裂！　最後公開互動「已是半
獨／22歲美女藥頭正面曝　48小時「馬拉松極樂趴」奪2命
「這不是Niki嗎？」山本緋聞女友藏身道奇大嫂團！婚事近了
獨／謝侑芯經紀人控假消息太多　將委任律師提告黃明志三大罪

台中警方深夜巡邏時發現有輛自小客車違停路旁，一旁的33歲魏姓車主神情緊張，眼神不時飄向車頂，員警離去後仍覺得有異，返回現場果然看見車前地上有個包包，魏男突然搶走包包後狂奔，不久即被壓制在地，辯稱裡面是壯陽藥，結果是毒咖啡包，依法送辦。

