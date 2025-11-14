　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女清潔工「混吸2毒」開車撞騎士　安非他命超標160倍...這下慘了

▲女毒蟲使用毒品開車撞傷人尿檢毒品超標。（圖／ETtoday資料照）

▲女毒蟲使用毒品開車撞傷人尿檢毒品超標。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名許姓女清潔工，去年11月間在住處同時混用海洛因和安非他命後，竟開車上路，結果在二林鎮廣興巷違規迴轉，撞傷對向機車騎士。警方到場處理時，發現許女車上放開山刀，不僅是毒品累犯，事後驗尿結果更驚人，安非他命濃度超標160倍、嗎啡濃度超標130倍，依毒駕及過失傷害罪，判處應執行7月徒刑，過失傷害部分得易科罰金。

這起事件發生在去年11月7日晚間7點多，許女駕駛自小客車行經二林鎮廣興巷時，未注意來車就貿然向左迴轉，當場撞上對向由謝姓男子騎乘的機車。謝男人車倒地後，雙膝、左腰、左肘及四肢多處擦挫傷，還伴有腰部扭挫傷，緊急送醫治療。

警方到場處理時，在許女車上發現開山刀和疑似毒品，隨即將她帶回派出所。經許女同意採尿送驗，結果嚇死人，安非他命濃度達8680ng/mL、甲基安非他命濃度81280ng/mL、可待因濃度2915ng/mL、嗎啡濃度39760ng/mL，全都遠超過行政院公告標準值。

案件審理時，許女全盤翻供，辯稱當天拒絕採尿，是因為員警態度兇惡、不讓她回家，她才被迫簽下自願同意書。她還強調自己是「前幾天」吸毒而非「當天」，聲稱「不懂毒駕」相關規定。

然而法官勘驗警詢錄影後發現，許女當時主動坦承在前一天有施用毒品，員警問話語氣平和，完全沒有脅迫情形。加上許女有多項毒品前科，對採尿程序應該相當熟悉，如果真不同意，大可拒絕簽名。因此認定採尿程序合法，驗尿報告具有證據能力。

法官審理發現，許女是毒品累犯，前科紀錄累累，卻仍無視法律禁令，在混用安非他命及海洛英兩種毒品後開車上路，嚴重危害公共安全。雖然她在過失傷害部分符合自首條件獲得減刑，但在毒駕部分態度不佳，始終否認犯行。

法官強調，現行法律對毒駕採取「零容忍」政策，只要尿液中的毒品濃度超過標準就構成犯罪。最終判處許女毒駕部分7月徒刑，過失傷害部分2月徒刑（得易科罰金）。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國
王鶴棣、朱一龍全被排除！　「LV代言男星爆雙面」網瘋猜他
獨／超綠女友狗！愛巢慘淪偷吃淫樂戰場　小王還找砲友設局吸金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／「求刑15年太少」五口命案王家親友不滿　再點名牽線美容師

千噸水肥「憑空消失」疑倒下水道沖走　父子媳3人拒吐下落遭聲押

越南男缺錢！找4人「綁架自己」越洋勒索家人16萬　5人全被逮

快訊／台南安定區工程公司火警！恐怖黑煙衝天　消防搶救中

台中新烏日站女子落軌！站太近遭勸「失控跳下」　親友跳下救人

獨／超綠女友狗！愛巢慘淪偷吃淫樂戰場　小王還找砲友設局吸金

女清潔工「混吸2毒」開車撞騎士　安非他命超標160倍...這下慘了

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

2法國男唬爛「黑紙+維他命C洗美金」　燒烤店老闆被騙1700萬

首例未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了　花蓮縣府撤銷原處分

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

獨／「求刑15年太少」五口命案王家親友不滿　再點名牽線美容師

千噸水肥「憑空消失」疑倒下水道沖走　父子媳3人拒吐下落遭聲押

越南男缺錢！找4人「綁架自己」越洋勒索家人16萬　5人全被逮

快訊／台南安定區工程公司火警！恐怖黑煙衝天　消防搶救中

台中新烏日站女子落軌！站太近遭勸「失控跳下」　親友跳下救人

獨／超綠女友狗！愛巢慘淪偷吃淫樂戰場　小王還找砲友設局吸金

女清潔工「混吸2毒」開車撞騎士　安非他命超標160倍...這下慘了

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

2法國男唬爛「黑紙+維他命C洗美金」　燒烤店老闆被騙1700萬

首例未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了　花蓮縣府撤銷原處分

雷！很會抱怨卻毫無實力三大星座　TOP 1根本「社會評論家」說比做還好聽

游淑慧開嗆高嘉瑜！揭她目的「就是為選舉」：一路走來都這麼假

全球瘋AI掀能源短缺危機！中研院長示警：不用核能太可惜

獨／林予晞當眾遭師羞辱：世界崩壞！　意外成「第一代Coser」最愛CP流川楓X仙道彰

持有中櫃一成股票逾6年　中航賣出中櫃股票1萬多張獲利1.6億元

高雄雪境童話村6打卡點！耶誕樹下看飄雪　搭叮叮車穿越星幕光廊

立院重修財劃法要中央補回636億　行政院提4原因「無法調整總預算」

摩斯漢堡「台灣火雞堡」12門市限定　還有3大感恩節優惠

韓妝laka首個快閃店就擠爆！年輕女孩瘋滿額拿唇釉吊飾

嘉義市警局資安再升級　AI挑戰下獲國際認證

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

社會熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

即／康全電訊爆內線　正副董座偷賣股避損遭約談

即／閃兵案坤達、陳柏霖、修杰楷全起訴！12人名單曝光

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽被嫌「像看到鬼」

82歲豐腴嬤成乾屍「只剩一小袋」白狗陪葬

高雄港引水人登船摔斷腿　休養10個月獲賠1296萬

獨／3顆芭樂600元　天母闆娘霸氣回應了

5連霸林智勇詐保！判囚4年6月定讞...立即解職

母悶死癱兒　律師：那是愛也是絕望

閩南狼遭陸通緝　到派出所自首「警察不抓我」

更多熱門

相關新聞

酒駕3犯撞死機車騎士竟肇逃　無照男判囚8年理由曝

酒駕3犯撞死機車騎士竟肇逃　無照男判囚8年理由曝

彰化一名黃姓男子，2年前酒駕無照上路，在伸港鄉一處閃紅閃黃燈交叉路口撞上一名機車騎士，竟然直接逃離現場，導致66歲的柯姓騎士傷重不治。警方在案發後3小時內火速上門逮人酒測值仍高達0.65，同時發現被告已有2度酒駕前科，該案由國民法官審理，今日中午宣判，依酒駕致死及肇事逃逸等罪，重判8年徒刑。

不爽網路留言！3高工學生校門前當街爆拉扯

不爽網路留言！3高工學生校門前當街爆拉扯

馬路成牧場！ 彰化139線驚見羊群亂竄　用路人驚魂

馬路成牧場！ 彰化139線驚見羊群亂竄　用路人驚魂

即／鹿港塑膠工廠大火　現場搶救畫面曝

即／鹿港塑膠工廠大火　現場搶救畫面曝

唾液毒品快篩即將上路　台東縣警超前部署強化教育訓練

唾液毒品快篩即將上路　台東縣警超前部署強化教育訓練

關鍵字：

彰化安非他命毒品開山刀毒駕

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

最難交到知心好友星座Top 3

即／康全電訊爆內線　正副董座偷賣股避損遭約談

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面