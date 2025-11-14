女清潔工「混吸2毒」開車撞騎士　安非他命超標160倍...這下慘了

▲女毒蟲使用毒品開車撞傷人尿檢毒品超標。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名許姓女清潔工，去年11月間在住處同時混用海洛因和安非他命後，竟開車上路，結果在二林鎮廣興巷違規迴轉，撞傷對向機車騎士。警方到場處理時，發現許女車上放開山刀，不僅是毒品累犯，事後驗尿結果更驚人，安非他命濃度超標160倍、嗎啡濃度超標130倍，依毒駕及過失傷害罪，判處應執行7月徒刑，過失傷害部分得易科罰金。

這起事件發生在去年11月7日晚間7點多，許女駕駛自小客車行經二林鎮廣興巷時，未注意來車就貿然向左迴轉，當場撞上對向由謝姓男子騎乘的機車。謝男人車倒地後，雙膝、左腰、左肘及四肢多處擦挫傷，還伴有腰部扭挫傷，緊急送醫治療。

警方到場處理時，在許女車上發現開山刀和疑似毒品，隨即將她帶回派出所。經許女同意採尿送驗，結果嚇死人，安非他命濃度達8680ng/mL、甲基安非他命濃度81280ng/mL、可待因濃度2915ng/mL、嗎啡濃度39760ng/mL，全都遠超過行政院公告標準值。

案件審理時，許女全盤翻供，辯稱當天拒絕採尿，是因為員警態度兇惡、不讓她回家，她才被迫簽下自願同意書。她還強調自己是「前幾天」吸毒而非「當天」，聲稱「不懂毒駕」相關規定。

然而法官勘驗警詢錄影後發現，許女當時主動坦承在前一天有施用毒品，員警問話語氣平和，完全沒有脅迫情形。加上許女有多項毒品前科，對採尿程序應該相當熟悉，如果真不同意，大可拒絕簽名。因此認定採尿程序合法，驗尿報告具有證據能力。

法官審理發現，許女是毒品累犯，前科紀錄累累，卻仍無視法律禁令，在混用安非他命及海洛英兩種毒品後開車上路，嚴重危害公共安全。雖然她在過失傷害部分符合自首條件獲得減刑，但在毒駕部分態度不佳，始終否認犯行。

法官強調，現行法律對毒駕採取「零容忍」政策，只要尿液中的毒品濃度超過標準就構成犯罪。最終判處許女毒駕部分7月徒刑，過失傷害部分2月徒刑（得易科罰金）。全案仍可上訴。