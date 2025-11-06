　
社會焦點

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

記者張君豪／台北報導

檢調單位偵辦陳志為首的太子集團詐騙洗錢案，一舉扣得藏在台灣的45億元資產，美國司法部今年10月8日針對有柬埔寨、英國雙重國籍的跨國詐騙洗錢首腦陳志，針對其主導的「太子集團」在東南亞詐騙園區從事電信詐欺與洗錢行為提起公訴，並同步制裁多名涉案人員與企業，其中包括台灣相關多達9家公司及3名台灣人。因涉重大跨國犯罪，台北地方檢察署指揮刑事局及台北市調處共組專案小組深入追查。

▲太子集團在台企業提供主席陳志和特助李添包養台女的李守禮、司機邱子恩遭警方拘提到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲太子集團在台企業提供主席陳志和特助李添包養台女的李守禮。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局在局長周幼偉指導下，整合詐欺防制中心、偵查第九及第二大隊與國際科協力偵辦。專案小組掌握，太子集團除在全球經營詐騙據點外，也在台灣設立包含撰寫境外線上賭博介面，在101大樓承租2層樓設立「天旭國際」，及位於內湖區商辦，專責賭客客服企業「顥玥數位」兩家網路博弈公司，兩公司涉助集團進行贓款洗白。刑事局這波行動查扣兩企業相關銀行帳戶60個，攔下資金約2.45億台幣。

▲太子集團在台企業提供主席陳志和特助李添包養台女的李守禮、司機邱子恩遭警方拘提到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲在台幫太子集團變賣豪車的司機邱子恩遭警方拘提到案。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警調並在10月27日依打詐新四法裁定凍結太子集團名下財產，其中包含天王周杰倫定居的和平大苑豪宅共11戶，車位48個，根據實價登錄市價超過38億新台幣，並查扣26輛各式名車；據了解，太子集團遭美國司法部公訴新聞曝光後，太子集團主席陳志透過助理李添下令台灣管理豪車的專屬司機邱子恩找二手車商變賣豪車換現，其中包含新車價超過4千萬的勞斯萊斯幻影（Rolls-Royce Phantom 6.75 V12 EWB）稀有豪車，及另輛法拉利超跑賣給內湖的劉姓車商、另輛豐田Toyota Alphard保母車則賤賣105萬給高雄二手車商，兩名二手車車商也因協助太子集團脫產遭檢警約談。

▲太子集團在台企業提供主席陳志和特助李添包養台女的李守禮、司機邱子恩遭警方拘提到案。（圖／記者張君豪翻攝）

另外檢警查出，天旭公司的「總務長」李守禮實際上是太子集團主席陳志、特助李添的「性服務提供者」，經查，李守禮曾任北市龍亨酒店幹部，有人脈資源提供大量正妹供應太子集團高層開趴、犒賞招待政商貴賓使用。

據了解，太子集團歷年都會舉辦「層峰派對」，李守禮負責物色台灣酒店正妹、網紅、小模出國提供性交易，陳志曾經大手筆買下3艘豪華遊艇在東南亞海域，召開3天2夜的遊艇派對，數年前李添曾看上台灣某位姿色頗佳的酒店妹，當場豪擲300萬現金求包養，結果盡職的下屬李守禮幫忙殺價到每月100萬元包養，另外李添、陳志等人覺得台灣女性「溫柔服務又好」，李添頗好漁色，每年均斥資百萬透過李守禮包養台灣年輕女性。

▲太子集團在台企業提供主席陳志和特助李添包養台女的李守禮、司機邱子恩遭警方拘提到案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方當天行動拘提王姓公司負責人等11人到案，傳喚約談關係人25人到案，並查扣名車11部、電腦主機62臺、新臺幣13萬6,000元、汽車行照30本、車鑰匙25支、門禁卡3張等贓證物，警訊後依涉犯組織犯罪，洗錢防制法、詐騙等罪嫌移送，檢察官複訊後聲押王姓公司負責人、性媒介李守禮、司機邱子恩等人。

11/04 全台詐欺最新數據

