社會 社會焦點 保障人權

酒駕案還在審又被抓毒駕　他求情「犯後態度良好」仍敗訴

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）去年10月間先是酒駕肇事，導致受害者重傷，沒想到該案件還在法院審理期間，他竟又被抓包毒駕，並被依法判處有期徒刑5個月。阿輝希望獲得易科罰金或易服社會勞動的機會，於是向桃園地院聲明異議，強調自己犯後態度良好，已深刻反省，但日前仍被法官裁定駁回。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲阿輝酒駕肇事後又被抓包毒駕。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年10月因酒駕肇事，造成一人重傷，同年11月又被抓包施用第三級毒品愷他命後開車上路，經警方採集尿液送驗，結果呈現愷他命陽性反應，濃度值去甲基愷他命濃度高達9593ng/mL，愷他命濃度達11437ng/mL，因而被法院依法判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

然而，執行檢察官認為，阿輝在酒駕案件尚在法院審理程序期間，竟涉販毒駕，因此不同意讓他易科罰金，也就是說，他必須入監服刑5個月。

阿輝向桃園地院聲明異議，強調自己犯後態度良好，也已經深刻反省，而且他的家中尚有年邁祖父母和年幼子女需要扶養，如果入監服刑，會讓家中經濟來源斷絕，所以希望能獲得易科罰金或易服社會勞動的機會。

桃園地院法官認為，阿輝在酒駕案件發生僅僅1個月，就因毒駕被逮，顯然欠缺守法意識，檢方認為他若不入監服刑，難收矯正之效及維持法秩序，並擬具否准易科罰金的意見通知，流程上並無裁量不當或濫用的情形發生。

最終，法官認定檢方在核發該執行傳票或命令的執行指揮時，沒有違法或不當之處，阿輝聲明異議為無理由，應予駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

手滑PO文竟有「女性xx價目表」　韓男星慘了！退出所有作品
12歲少女被逼東京下海　29歲母「在台賣淫」已落網
黃仁勳快閃台灣「想念愛犬要趕快回家」　3毛孩萌樣曝光
瘋傳金馬獎「于朦朧列入追思名單」！掀兩派論戰
快訊／台中131年犂記傳意外！　女手指遭攪拌機壓碎

他色喊別人老婆不會失望　正牌尪氣炸

他色喊別人老婆不會失望　正牌尪氣炸

一名人夫控訴，男子阿強（化名）自去年4月起，幾乎每天都會傳送LINE訊息給妻子，兩人不僅聊色，還提到「別人老婆、女朋友總是不會讓人失望」、「妳可以幫我生一個嗎」等曖昧話語，讓他無法接受，因此決定提告求償80萬元。桃園地院法官日前審理之後，判阿強應賠償人夫10萬元較為適當。

酒駕撞死騎士逃逸　屏東男遭判刑2年緩刑5年

酒駕撞死騎士逃逸　屏東男遭判刑2年緩刑5年

酒駕撞死人　肇事駕駛竟是戒癮諮商師

酒駕撞死人　肇事駕駛竟是戒癮諮商師

醫師林思宏爭議再+1　燒肉店打人嗆：我禾馨的

醫師林思宏爭議再+1　燒肉店打人嗆：我禾馨的

酒後踩一下煞車被當酒駕　駕駛無罪

酒後踩一下煞車被當酒駕　駕駛無罪

桃園地院酒駕毒駕

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

