酒駕案還在審又被抓毒駕　他求情「犯後態度良好」仍敗訴

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）去年10月間先是酒駕肇事，導致受害者重傷，沒想到該案件還在法院審理期間，他竟又被抓包毒駕，並被依法判處有期徒刑5個月。阿輝希望獲得易科罰金或易服社會勞動的機會，於是向桃園地院聲明異議，強調自己犯後態度良好，已深刻反省，但日前仍被法官裁定駁回。

▲阿輝酒駕肇事後又被抓包毒駕。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年10月因酒駕肇事，造成一人重傷，同年11月又被抓包施用第三級毒品愷他命後開車上路，經警方採集尿液送驗，結果呈現愷他命陽性反應，濃度值去甲基愷他命濃度高達9593ng/mL，愷他命濃度達11437ng/mL，因而被法院依法判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

然而，執行檢察官認為，阿輝在酒駕案件尚在法院審理程序期間，竟涉販毒駕，因此不同意讓他易科罰金，也就是說，他必須入監服刑5個月。

阿輝向桃園地院聲明異議，強調自己犯後態度良好，也已經深刻反省，而且他的家中尚有年邁祖父母和年幼子女需要扶養，如果入監服刑，會讓家中經濟來源斷絕，所以希望能獲得易科罰金或易服社會勞動的機會。

桃園地院法官認為，阿輝在酒駕案件發生僅僅1個月，就因毒駕被逮，顯然欠缺守法意識，檢方認為他若不入監服刑，難收矯正之效及維持法秩序，並擬具否准易科罰金的意見通知，流程上並無裁量不當或濫用的情形發生。

最終，法官認定檢方在核發該執行傳票或命令的執行指揮時，沒有違法或不當之處，阿輝聲明異議為無理由，應予駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。