　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聯結車司機毒駕撞死路肩緩撞車駕駛　國民法官重判8年5月

▲聯結車林姓男子今年4月間吸食安非他命後上國道，在楊梅南向路段失控撞擊路肩施工緩撞車，導致許姓工人閃避不及當場慘死。（資料照／國道二隊提供）

▲林姓男子今年4月間吸食安非他命後上國道，在楊梅南向路段失控撞擊路肩施工緩撞車，導致許姓工人閃避不及當場慘死。（資料照／國道二隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

以駕駛聯結車為業的林姓男子，今年4月間在新竹縣湖口地區吸食二級毒品安非他命後上路，同日下午在國道一號楊梅南向路段外側車道失控撞上在路肩施工之工程緩撞車，再波及至前方2車，造成緩撞車上許姓工人當場慘死，桃園地檢署依公共危險罪嫌之致人於死罪嫌移請國民法官庭審理；桃園地院國民法庭於昨（4）日審結，被告依駕駛動力交通工具，尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上因而致人於死罪，判處有期徒刑8年5月，併科罰金新臺幣10萬元，本案還可上訴。

檢警調查，43歲的林姓男子從事駕駛聯結車駕駛工作已逾8、9年，於今年4月7日下午6、7時許在新竹縣湖口鄉八德路公司貨櫃屋內，吸食第二級毒品安非他命，翌日上午駕駛聯結車上路，途中因注意力及反應力受毒品影響降低而疏未注意，行駛期間有多次超速、跨越雙白線、偏移路肩、偏移車道、跨越槽化線、未依標線行駛、行車飄移等違規行為。

同日下午4時19分許，行經國一楊梅南向69.9公里處，因疏於注意，在未打方向燈下自國道內側車道偏離至外側路肩上，自後方撞擊停放於該處之工程緩撞車，工程車許姓駕駛當時站立緩撞車及護欄中間，遭撞擊後當場傷重，造成失血性休克當場死亡。國道二隊警方到場處理，採驗林姓男子尿液送驗，測出安非他命反應為陽性，確認因毒駕肇事；桃園地檢署偵結依駕駛動力交通工具，尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上，因而致人於死罪嫌，依國民法官法起訴。

桃園地院國民法庭審理時，被告林男坦承犯行，國民法庭以檢察官提出之各項事證，足認被告犯駕駛動力交通工具，尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上，因而致人於死之犯行明確。

國民法官審酌，被告明知施用甲基安非他命將產生其控制力、注意力低落情形，仍於施用後已達不能安全駕駛之狀態下，仍駕車上路，足見其未能確實省思其因毒品藥性作用而不能安全駕車行為所衍生之高度潛在危險性，漠視自身安危，罔顧用路人公眾之安全，造成年僅42歲之被害人被剝奪生命，造成被害人父母痛失愛子，其悲慟絕非常人可以忍受，終生傷痛難癒。

另衡酌被告坦承犯行，犯後態度尚可，衡量告訴人及告訴代理人請求從重量刑之意見，國民法官查出，被告迄今未與告訴人或被害人家屬達成和解等情，審結依犯刑法之駕駛動力交通工具，尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上，因而致人於死罪，處有期徒刑8年5月，併科罰金10萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日，本案還可上訴。

 【更多新聞】

家屬悲痛認屍！29歲BMW女2次事故慘死　肇事客運司機一直發抖

顧家貨車駕駛遭撞死！妻忍悲相驗：什麼都沒了　痛批毒駕男可惡　

黃金超跑聯合拍賣會！麥拉倫未落槌　黃金條塊78萬8500拍出

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／追豬瘟源頭！台中清查染疫豬場5公里內東南亞小吃店
雙11開跑！Nike官網直逼7折　千件商品降價
快訊／警政署公布29人異動名單
麻吉大哥炒幣又翻車！　黃立成負債4.6億元
準鳳凰颱風「3路徑」都將影響台灣！　周末是關鍵
王子道歉聲明「1句話」全場傻眼：是要公開交往？
快訊／亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股熔斷
鳳山溪變色！　PH值1.88強酸廢水直灌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幫詐團背書！律師蔡鴻燊蓋章假遺囑　害北市女痛失母千萬房產

媒體洩密疑雲！北檢傳喚前《菱傳媒》社長陳申青　訊後請回

快訊／保二擴編+刑事局詐防中心法制化　警政署公布29人異動名單

聯結車司機毒駕撞死路肩緩撞車駕駛　國民法官重判8年5月

騎士闖紅燈挨罰1800！直喊「謝謝警察」真相曝　險被假檢察官騙

控夫載女友人賞夜景「把妳餵胖」　正宮求償30萬卻輸了

一家四口要5千！溪湖震福宮清醮公告強收普桌費+丁口錢　村民炸鍋

妻「一個人去墾丁」　夫收信才知被戴綠帽

天兵警巡邏「車停路邊追劇」全被錄　台中警開鍘：各記兩申誡

技壓群雄！高雄特搜KRRT勇奪GRIMP Taiwan國際繩索救助賽亞軍

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

幫詐團背書！律師蔡鴻燊蓋章假遺囑　害北市女痛失母千萬房產

媒體洩密疑雲！北檢傳喚前《菱傳媒》社長陳申青　訊後請回

快訊／保二擴編+刑事局詐防中心法制化　警政署公布29人異動名單

聯結車司機毒駕撞死路肩緩撞車駕駛　國民法官重判8年5月

騎士闖紅燈挨罰1800！直喊「謝謝警察」真相曝　險被假檢察官騙

控夫載女友人賞夜景「把妳餵胖」　正宮求償30萬卻輸了

一家四口要5千！溪湖震福宮清醮公告強收普桌費+丁口錢　村民炸鍋

妻「一個人去墾丁」　夫收信才知被戴綠帽

天兵警巡邏「車停路邊追劇」全被錄　台中警開鍘：各記兩申誡

技壓群雄！高雄特搜KRRT勇奪GRIMP Taiwan國際繩索救助賽亞軍

向太開砲王家衛「投資黑洞、創作無章」　衝上熱搜

幫詐團背書！律師蔡鴻燊蓋章假遺囑　害北市女痛失母千萬房產

藍白力推停止年改　時力：240萬人年金領不到公教人員樓地板一半

回收阿伯孤獨死！他淚：記住他的美好...引3萬人哀悼

100%同意還拖2年！　內行揭都更最大黑洞：比蓋樓還慢

快訊／追非洲豬瘟源頭！台中清查染疫豬場5公里內東南亞小吃店

普發1萬登記！他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

5.3萬人揪心！　00946除息0.058元暫貼息

32個男人的「完美騙婚」　陸50多名「夢碎的老婆們」遭騙財騙色

民進黨民調55%認為公教年改要繼續　黨團：在野只要不爽什麼都罵

【求生慾】老婆の陷阱題：愛我還是愛女兒？

社會熱門新聞

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

2外國人手斷騙醫藥費！移民署驅除出境

即／南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷3千萬

快訊／太子集團詐騙　人資主管聲押

太子集團在台「4大神獸」曝　藏2億布加迪+1.6億馬王

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

手機跳出外幣「刷卡通知」 男衝警局助列爭議款項

阿姨是親生媽媽！他42年後DNA鑑定是「母子關係」

日舞者在台行李全被偷　警要查2名清潔工

黃明志涉「謝侑芯謀殺案」引渡來台？　律師揭關鍵

CEO極樂毒趴內幕曝！富家女留學返台淪「上流藥頭」

22歲女藥頭「買毒咖啡包」送住處　母大義滅親報案

更多熱門

相關新聞

毒駕害死人畫面曝！桃園貨車解體斷兩截　駕駛慘死

毒駕害死人畫面曝！桃園貨車解體斷兩截　駕駛慘死

桃園市龜山區忠義路昨(3日)晚上9時54分發生嚴重車禍！貨車遭同向直行的轎車碰撞，造成貨車失控衝撞路邊路燈，車身斷成兩截、車頭爛毀，警消獲報到場時駕駛戴姓男子(67歲)已無呼吸心跳，緊急送往林口長庚醫院搶救後，仍不幸宣告不治，經查轎車駕駛毒駕上路，全案依過失傷害致死、公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

熟女騎YouBike叼菸蛇行　被搜出喪屍煙彈

熟女騎YouBike叼菸蛇行　被搜出喪屍煙彈

新北小貨車追撞聯結車　滿臉血夾困駕駛座

新北小貨車追撞聯結車　滿臉血夾困駕駛座

更保台東分會更生人復歸社會案例

更保台東分會更生人復歸社會案例

即／新北大道連環撞！通緝犯疑毒駕追撞2車

即／新北大道連環撞！通緝犯疑毒駕追撞2車

關鍵字：

聯結車毒駕緩撞車工人慘死國民法庭

讀者迴響

熱門新聞

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面