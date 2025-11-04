獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝　疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

▲9億CEO信義雙屍命案，清秀女藥頭正面照片曝光。（圖／翻攝自蘇玟云臉書）

記者張君豪／台北報導

信義豪宅富商雙屍命案出現重大進展，隱身幕後供應9億CEO的美女藥頭蘇玟云正面照曝光！檢警解析命案現場兩支手機，發現陳姓CEO生前常透過蘇玟云（22歲、經查有毒品前科）購買毒品，蘇女所持有販賣藥物都是時下新興毒品，10月22日陳男找蘇女購毒，蘇女便派同居男友謝承諳（21歲）外送K他命到陳男永吉路豪宅一樓大廳交易，但蘇、陳兩人到案後疑因卸責，雖承認交易毒品，辯稱忘記交易毒品內容及收費。

▲信義雙屍命案警方逮捕蘇女、鍾男等3名藥頭並查獲毒品跟疑似販毒贓款。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

24日陳姓9億CEO又以通訊軟體詢問蘇女購毒，但蘇女當時身上沒有多餘藥物，便介紹家住信義區的鍾濠陽「出貨」給陳。警方調查，陳男24日當天傍晚曾開著豪車載著曾女到信義區忠孝東路一帶以兩萬元代價購買10顆搖頭丸，果汁粉調味的安非他命藥碇、丁內脂GBL 500 ML，陳男下車取貨後便駕車返家，之後就沒有兩人再外出的監視器影像。

直到25日陳家一家人例行家宴，卻遲遲等不到長子陳男現身，25日晚間陳男父親到豪宅查看，這才發現陳男和曾女坐在客廳地板交纏仰躺而亡，且兩人身體冰冷僵硬，加上陳男從22日到24日兩次購入毒品數量並不算少，研判陳男購入海量毒品後便和曾女在豪宅內吸毒作樂，48小時接連不斷的「馬拉松吸毒派對」是兩人喪命主因。

供應毒品給陳姓CEO的蘇女家境富裕、外貌清秀亮麗，從小就留學海外，返台定居後家中長輩照顧仍無微不至，但疑有長期吸食新興毒品習慣，2022年8月間，蘇女曾透過通訊軟體微信向北部某藥頭購買毒咖啡包，藥頭精心以外套包裹咖啡包委託lalamove快遞送貨上門，蘇女當時男友下樓取貨後，被蘇家屋內細心管家發現，蘇女因此遭查獲購買持有毒品。

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑 金主是桃勤董座趙正宇麻吉



獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝 養7000帳號「收錢就猛攻」