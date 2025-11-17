成大實驗室爆化學事故情境！南消七大跨機關實兵演練　三層防護啟動降風險

▲南消七大攜手東區公所與成功大學進行化災聯合演練，展現跨機關防災能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化校園面對化學實驗室事故的應變能力，台南市消防局第七大隊17日聯合東區區公所及國立成功大學，進行化學災害搶救演練，以「H.A.Z.M.A.T × 韌性社區 × R.E.H.A.B」三層防護為核心，展現跨機關協作下的化災應變量能。

此次演練模擬成大實驗室在操作研究項目時因操作失誤導致化學物質噴濺，多名學生受傷。校方隨即啟動緊急應變程序，環安衛人員穿著 C 級防護衣進入實驗室，迅速將傷者撤離至安全區域並實施初步救護，避免傷害擴大。

消防局接獲通報後，立即派遣第七大隊及所屬分隊趕抵現場。救災人員依循化學災害處置原則（H.A.Z.M.A.T）迅速展開任務分工，與校方確認事故化學物質特性、劃設警戒管制區，並派遣消防人員穿著 A 級防護衣進入事故點進行危害控制，大幅降低現場風險。

同時，東區公所啟動區域「韌性社區」協力機制，投入後勤支援能量，設置照護站提供消防人員休息空間、水分補給、降溫設備及生命徵象監測（R.E.H.A.B），使第一線人員能在高強度任務間迅速回復體力，維持安全與戰力。

第七大隊大隊長石家源表示，化學實驗室事故風險高且複雜，不僅需迅速控制火勢，更必須同步兼顧人員安全與污染防制。本次演練成功檢視校方及消防單位之應變流程，也透過完善後勤系統展現化災搶救的整體能力。

消防局長李明峯指出，消防局持續強化高風險場所的防救災能量，此次與成大及東區公所的聯合演練，不僅提升校園化學災害應變能力，也更落實「防災前移」及「資源整合」理念。未來將持續串聯社區力量與專業救災體系，打造更具韌性的城市防災網絡，守護市民與校園安全。