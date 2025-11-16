　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南消關廟分隊獲企業捐贈山域救援器材　強化救災能量打造韌性家園

▲板塊企業捐贈山域搜救器材給關廟消防分隊，強化救援能量。（記者林東良翻攝，下同）

▲板塊企業捐贈山域搜救器材給關廟消防分隊，強化救援能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

消防的力量，向來像一道不休息的脈搏——日夜敲打著城市的需要，16日上午，關廟消防分隊迎來一份讓心更沈穩的力量，「板塊企業股份有限公司」代表黃子軒捐贈一批山域搜救器材，並協助改善廳舍快速捲門與氣密窗，為第一線消防人員補上一層更踏實的安全感。

▲板塊企業捐贈山域搜救器材給關廟消防分隊，強化救援能量。（記者林東良翻攝，下同）

關廟地區山域活動盛行，山難案件時有所聞。新捐贈的救援裝備，讓消防人員在第一時間進入山區時，能更迅速掌握環境、拉高成功救援的機率。

消防局長李明峯受訪時直言，這份力量來得剛剛好也非常關鍵：「器材能提升救援效率，更給第一線多一份安心。韌性社區不是靠一個單位，而是靠政府、企業、民眾一起把家園守住。」

▲板塊企業捐贈山域搜救器材給關廟消防分隊，強化救援能量。（記者林東良翻攝，下同）

第五大隊大隊長陳坤宗則提到，山域救援講求速度與判斷，每一樣裝備都是救命關鍵。他也肯定義消長年默默扛起任務，並再次提醒民眾：「山域活動前一定要準備、一定要評估，預防永遠比救援更重要。」

活動當天，分隊同步向居民開放，讓大小朋友走進消防的日常。從消防裝備試戴、操作體驗，到山域旅遊風險講解，孩子們在消防員的引導下，摸到的不只是器材，更是勇氣；而大人們聽進去的，是一次又一次出勤背後的提醒——「準備，是安全的開始。」分隊也再次向社區強調，打造韌性家園不是口號，而是一條需要大家同行的道路。

▲板塊企業捐贈山域搜救器材給關廟消防分隊，強化救援能量。（記者林東良翻攝，下同）

消防局表示，未來將持續推動 防災教育、社區參與、整合民力，讓消防工作走進巷弄、走進家庭，也讓「消防與民同行」成為日復一日的真實行動，而非掛在牆上的四個字。這份由企業、消防與社區一起建構的力量，看似安靜，卻足以在最需要的時候，成為救下一條生命的關鍵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／送雞排跳票害400人白等　台大發聲明
明天雨勢愈晚愈明顯　未來一周全台變天「下探15度」
海陸上兵絞殺女友！掛樓梯間偽裝上吊被判無期　聲請再審遭駁
飛柬埔寨找男友！陸美女網紅「橙子姐姐」下落不明
信義區套房「月租8800」含水電！網見純白格局傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投伯公照護評核績優單位　草屯南埔社區、埔基長照分獲第一

南投縣頒獎表揚空品防治績優單位　霧社水庫防汛工程獲特優獎

醫療×文化一次打開！　奇美國際研討會搬進博物館守護健康台灣

南投青年開槓祭秀實踐創意成果　8支好點子團隊各獲頒1.5萬獎金

南消關廟分隊獲企業捐贈山域救援器材　強化救災能量打造韌性家園

南投首辦縣長盃全國健美賽　162位選手展現力與美

台南做工行善團出動鹽水、官田三路並進　為弱勢修屋打造希望家園

120顱顏家庭齊聚台南！　20歲脣齶裂青年吹薩克斯風開場

臺灣管樂團feat.王裕文薩克斯風奏天籟　明潭花火嘉年華圓滿落幕

桃園社造博覽會　看見新住民和特兒協會在桃園「落地開花」

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

南投伯公照護評核績優單位　草屯南埔社區、埔基長照分獲第一

南投縣頒獎表揚空品防治績優單位　霧社水庫防汛工程獲特優獎

醫療×文化一次打開！　奇美國際研討會搬進博物館守護健康台灣

南投青年開槓祭秀實踐創意成果　8支好點子團隊各獲頒1.5萬獎金

南消關廟分隊獲企業捐贈山域救援器材　強化救災能量打造韌性家園

南投首辦縣長盃全國健美賽　162位選手展現力與美

台南做工行善團出動鹽水、官田三路並進　為弱勢修屋打造希望家園

120顱顏家庭齊聚台南！　20歲脣齶裂青年吹薩克斯風開場

臺灣管樂團feat.王裕文薩克斯風奏天籟　明潭花火嘉年華圓滿落幕

桃園社造博覽會　看見新住民和特兒協會在桃園「落地開花」

印尼峇里島包車「過彎失控」暴衝山谷　陸客團5死8傷

2021曾以自培選手加入統一！　獅隊回應網羅曾仁和可能

出租房屋「遭追繳稅」！高雄男忘「還在管制期」GG了

Marz23揪辣妻「裸身鴛鴦浴」！　破尺度性感畫面外流

送雞排跳票害400人白等　台大：反對未申請的群聚活動

大師兄爆料館長8大惡行「過1天風向竟變了！」　PTT揭敗筆：豬隊友

南投伯公照護評核績優單位　草屯南埔社區、埔基長照分獲第一

推翻委內瑞拉？美官員討論「馬杜洛倒台」下場：流放或美國受審

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

香港更新對日本旅遊警示：中國公民遇襲事件漸增

【奇幻漂流】洪水沖走電信行70支手機　蘇澳老闆發愛心餐意外尋回

地方熱門新聞

黃偉哲探班「滾草皮音樂市集」攜萌犬共度府城最療癒週末

台中女騎士連撞賓士、瑪莎拉蒂　

新北三大建設2026年完工　侯友宜：打造城市觀光新亮點

IKEA廣場變大型園遊會　中彰投孩子用行動換取追夢機會

2025桃園社造博覽會　「竹露星球」呈現多元共融

桃園社造博覽會　看見「落地開花」故事

邱臣遠帶領新竹市繳出亮眼成績單

120顱顏家庭齊聚台南！20歲脣齶裂青年吹薩克斯風開場

「19TH你懂！歲末有愛」15日水交社登場

明潭花火嘉年華圓滿落幕

南投首辦縣長盃全國健美賽

台南做工行善團出動鹽水、官田三路並進為弱勢修屋打造希望家園

新北長青趣味運動大會　侯友宜與銀髮長者同樂

「宮崎御所美術館」中日打造全球第一座「會呼吸」美術館

更多熱門

相關新聞

放假仍衝現場！南消仁德救護隊急救心肌梗塞男成功恢復心跳

放假仍衝現場！南消仁德救護隊急救心肌梗塞男成功恢復心跳

台南市東區某辦公室13日上午驚傳一名50歲男性員工上班時突感胸悶冒冷汗，如廁後倒地不起，疑似心肌梗塞，同事見狀急撥119求救，南消仁德救護隊派員搶救，心肌梗塞男子成功恢復心跳。

強化山域搜救效能！南消第二大隊虎頭山實戰訓練提升救援能力

強化山域搜救效能！南消第二大隊虎頭山實戰訓練提升救援能力

高架倉儲火災頻傳南消導入貨架撒水安檢訓練強化實戰能量

高架倉儲火災頻傳南消導入貨架撒水安檢訓練強化實戰能量

南消東門義消攜後甲、崇善中隊強化梯間佈線訓練提升救援效率

南消東門義消攜後甲、崇善中隊強化梯間佈線訓練提升救援效率

龍山寺捐贈消防救援裝備　侯友宜：善行守護城市安全

龍山寺捐贈消防救援裝備　侯友宜：善行守護城市安全

關鍵字：

南消關廟分隊捐贈山域救援器材

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人：真的不應該

台灣阿姨日本刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

快訊／國1今晨事故　全線封閉

走鐘獎完整得獎名單曝光

韓男星拍攝到一半突然昏倒！救護隊緊急CPR

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面