南消關廟分隊獲企業捐贈山域救援器材　強化救災能量打造韌性家園

▲板塊企業捐贈山域搜救器材給關廟消防分隊，強化救援能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

消防的力量，向來像一道不休息的脈搏——日夜敲打著城市的需要，16日上午，關廟消防分隊迎來一份讓心更沈穩的力量，「板塊企業股份有限公司」代表黃子軒捐贈一批山域搜救器材，並協助改善廳舍快速捲門與氣密窗，為第一線消防人員補上一層更踏實的安全感。

關廟地區山域活動盛行，山難案件時有所聞。新捐贈的救援裝備，讓消防人員在第一時間進入山區時，能更迅速掌握環境、拉高成功救援的機率。

消防局長李明峯受訪時直言，這份力量來得剛剛好也非常關鍵：「器材能提升救援效率，更給第一線多一份安心。韌性社區不是靠一個單位，而是靠政府、企業、民眾一起把家園守住。」

第五大隊大隊長陳坤宗則提到，山域救援講求速度與判斷，每一樣裝備都是救命關鍵。他也肯定義消長年默默扛起任務，並再次提醒民眾：「山域活動前一定要準備、一定要評估，預防永遠比救援更重要。」

活動當天，分隊同步向居民開放，讓大小朋友走進消防的日常。從消防裝備試戴、操作體驗，到山域旅遊風險講解，孩子們在消防員的引導下，摸到的不只是器材，更是勇氣；而大人們聽進去的，是一次又一次出勤背後的提醒——「準備，是安全的開始。」分隊也再次向社區強調，打造韌性家園不是口號，而是一條需要大家同行的道路。

消防局表示，未來將持續推動 防災教育、社區參與、整合民力，讓消防工作走進巷弄、走進家庭，也讓「消防與民同行」成為日復一日的真實行動，而非掛在牆上的四個字。這份由企業、消防與社區一起建構的力量，看似安靜，卻足以在最需要的時候，成為救下一條生命的關鍵。