高架倉儲火災頻傳　南消五大隊導入貨架撒水安檢訓練強化實戰能量

▲台南市消五大隊舉辦高架倉儲貨架撒水設備安檢訓練，強化安檢實務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年全台多起高架倉儲火警造成重大損失，包括全聯台中倉儲火災奪走9條生命，以及電子商務物流倉庫焚燒近千坪空間，讓倉儲安全受到高度關注，為強化消防人員專業安檢能力，台南市消防局第五救災救護大隊10日舉辦「高架倉儲貨架撒水設備安檢訓練」，透過理論搭配實作，提升面對複雜倉儲環境時的風險判斷與系統檢測能力。

本次課程特別邀請台南市消防設備師公會理事長尹志賢授課，內容涵蓋高架倉儲撒水系統的設計原理、常見缺失、維護要點及安檢演練。透過案例解析，學員更清楚看見高空貨架火勢如何迅速擴散，以及撒水系統若因遮蔽、啟動延遲等因素未能正常作動時，將大幅影響滅火成效。

講師也以多年實務經驗，結合法規條文與業界案例，協助消防人員提升查覈與判讀能力，強化安檢時的現場敏感度，讓消防人員能在第一線更精準掌握倉儲環境中的風險。

消防局長李明峯表示，市府將持續透過專業訓練強化消防安檢量能，並與業者攜手推動自主檢修與定期維護制度，建立更完善的防護網。第五大隊長陳坤宗也說，未來將持續針對不同產業與新興風險議題規劃進修課程，精進安檢人員專業知識，讓台南在消防防護上更為完善。