強化山域搜救效能！　南消第二大隊虎頭山實戰訓練提升救援能力

▲台南市消防局第二大隊於虎頭山舉行山域救援訓練，模擬民眾登山失聯情境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊為強化山域事故搜救效能，近日特於玉井區虎頭山辦理「山域救援訓練」，雖然虎頭山並非高海拔地區，部分路段甚至可供車輛通行，但此次訓練以「民眾於山區失聯」為模擬情境，結合搶救組合訓練模式，動員第二大隊所屬各單位及鄰近義勇消防人員共同參與。

課程內容涵蓋轄區山域概況、平時整備要領、事故情資收集與研判、指揮幕僚作業、搜尋路徑規劃、繩索救援及傷患後送等多面向演練，藉由實作操作與檢討，強化人員在觀念、技術與協作上的熟練度。

消防局長李明峯指出，隨著氣溫轉涼，許多民眾安排登山健行或泡湯活動，行前應充分評估體能、氣候與裝備狀況，避免因「低山」而掉以輕心。消防局秉持市長黃偉哲「安全城市」施政理念，持續精進消防人員山域搜救專業訓練與裝備能量，並結合民間資源與志工力量，全面提升救援效能。他也提醒市民：「出門登山要有計畫、有準備，平安出發、平安回家。」

第二大隊大隊長王騰毅表示，訓練透過擬真情境與跨單位合作，驗證山域救援的指揮幕僚作業、情資蒐集、技術操作與安全管理能力，確保在第一時間能迅速應變、有效救援，持續守護市民生命安全。