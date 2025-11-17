安平觀音亭捐高壓空氣壓縮機！挺消防前線補氣更快　南消六大隊受惠

▲ 安平觀音亭捐贈高壓呼吸空氣壓縮機予安平分隊，提升消防後勤補給效率與救災安全。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升消防救災能量，安平區觀音亭17日捐贈「高壓呼吸空氣壓縮機」予台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊，協助前線消防人員在火警與各類災害現場，能迅速補充空氣呼吸器氣瓶，大幅提升救災效率並保障進入火場的呼吸安全。

市長黃偉哲表示，近年災害型態愈趨複雜，除持續強化消防人力外，專業裝備的現代化亦不可或缺。高壓呼吸空氣壓縮機是消防後勤的重要設備，可使消防同仁第一時間補充氣瓶、縮短待命時間，進而提高救援成效。他也感謝觀音亭長期投入公共事務與消防安全，今年6月才捐贈救護車配置於南化消防隊，這次再度捐贈空氣壓縮設備，展現公私協力的具體力量。

消防局長李明峯指出，高壓呼吸空氣壓縮機能提供穩定且高品質的壓縮空氣，也能減少分隊於災後返站等候時間，使後勤補給更加即時。此次設備將配置於安平分隊，期望能最大化發揮效益，讓消防同仁更安心執行救援任務。

第六大隊大隊長邱淵明表示，安平觀音亭長期關心消防弟兄，持續以具體行動支援消防工作，這份心意讓第一線更加有力量。他代表全體同仁向觀音亭表達誠摯謝意，並承諾將持續精進訓練，守護市民生命財產安全。

觀音亭主委顏東賢指出，消防人員在災害現場總是第一時間投入搶救，冒著危險守護市民，令人敬佩。觀音亭秉持「取之於社會、用之於社會」理念，希望透過捐贈提升消防裝備能量，讓消防弟兄能更安全、更有效率地執行任務，也盼拋磚引玉，帶動更多企業及團體投入公共安全，共同強化城市防災力量。