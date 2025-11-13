放假仍衝現場！　南消仁德救護隊急救心肌梗塞男成功恢復心跳

▲仁德分隊與歸仁高級救護隊合力急救心肌梗塞患者成功恢復心跳。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區某辦公室13日上午驚傳一名50歲男性員工上班時突感胸悶冒冷汗，如廁後倒地不起，疑似心肌梗塞，同事見狀急撥119求救，南消仁德救護隊派員搶救，心肌梗塞男子成功恢復心跳。

消防局勤務中心啟動「派遣員線上指導心肺復甦術」（Dispatcher-Assist

巧合的是，當時高救隊教官張永松正於仁德分隊進行強化救護技術教育訓練，立即隨車前往支援。患者到達時已無呼吸心跳、呈瀕死呼吸，張教官指導仁德分隊分工施作CPR、電擊、放置iGel氣道及建立靜脈打點滴；待歸仁高救隊抵達後，再放置氣管內管。經五位專業救護人員合力搶救，最終成功恢復自發性迴圈（ROSC）。

救護人員隨即施作12導程心電圖，確認為STEMI（心肌梗塞），立即通報成大醫院啟動心導管室接手治療。

消防局指出，「生命之鍊」共有六個環節，而到院前急救涵蓋其中四項，包括及時發現、啟動EMS、早期CPR與電擊，以及高級心臟救命術施作，皆是患者能否生還的關鍵。

消防局長李明峯表示，第一線同仁展現高度專業與冷靜應變能力，充分體現消防人員在緊急救護領域的專業水準。第五大隊大隊長陳坤宗也指出，張永松教官放假仍堅守救護使命，堪為消防典範，足供同仁學習。