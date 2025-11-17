公園池塘發現男童斷頭　「2天前被電鋸斬首」警追查180公分男

▲當地警方在池塘中發現斷頭。（圖／翻攝自莫斯科警方）

記者李振慧／綜合報導

莫斯科警方在一個被扔進池塘中的背包中，發現一顆被斬下的男童頭顱，調查發現這名男童先被勒死後才被斬首，初步判斷死因是窒息，年齡約在7至10歲之間，案件正在調查中。

事件發生在莫斯科戈利亞諾夫公園(Golyanovsky Park)中的池塘，警方在背包中發現一名男童的斷頭，事件最初是由一名工人在池塘邊發現，背包被包在一個紅色塑膠袋中。

警方調查發現，死者年齡約7至10歲，在其脖子發現很多勒痕和瘀傷，懷疑生前是遭人勒死導致窒息，後來被電鋸斬首，死亡時間應該是在2天前遇害。

搜尋人員後來在池塘中進行了大規模搜尋，但是沒有找到其他遺骸，目前已鎖定一名身高約180公分、中等身材的嫌疑人，2天前有人看到他把一個袋子丟入水池中，正在進行追捕。