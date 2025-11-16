　
國際

17歲巨乳少女變身「普丁情婦」！多次進出官邸　拿到豪宅當分手費

▲▼17歲巨乳少女成「普丁情婦」！多次進出官邸　拿到豪宅當分手費。（圖／翻攝自X）

▲哈爾切娃被爆17歲時曾跟普丁有過不正當關係。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯總統普丁曾多次傳出與一名當時年僅17歲的輟學少女阿莉莎．哈爾切娃（Alisa Kharcheva）有染，女方會趁著普丁妻子不在時進出官邸。有外媒挖出，儘管兩人的外遇關係僅持續1年，但是普丁仍大方地贈送價值約百萬英鎊、約100平方公尺的豪華公寓當作分手費，甚至連阿莉莎的父親也被安排進入親克里姆林宮的宣傳機構工作。

▲▼17歲巨乳少女成「普丁情婦」！多次進出官邸　拿到豪宅當分手費。（圖／翻攝自X）

根據《太陽報》報導，現年32歲、經營日曬店的前俄羅斯選美小姐哈爾切娃被爆17歲就成為普丁的情婦。根據俄羅斯調查媒體的說法，哈爾切娃曾在2010年至2011年間，多次趁著普丁的主要伴侶、奧運體操運動員卡巴耶娃（Alina Kabaeva）不在家時，深夜進出普丁官邸。

普丁的感情史撲朔迷離，他1983年與前妻柳德米拉結婚，共同育有2名女兒，2008年分居，但直到2013年才正式對外宣布離婚。在兩人離婚前，普丁就有多位女伴，其中最著名的就是體操運動員卡巴耶娃，更被視為是「非官方」的第一夫人。

消息人士更稱，阿莉莎出現在這段關係裡，是因為普丁對她在政治青年組織「納希」（Nashi）製作的日曆照片產生興趣，還有人直言「所有接觸過的消息來源都同意兩人存在親密關係」。

▲▼17歲巨乳少女成「普丁情婦」！多次進出官邸　拿到豪宅當分手費。（圖／翻攝自X）

▲▼17歲巨乳少女成「普丁情婦」！多次進出官邸　拿到豪宅當分手費。（圖／翻攝自X）

據傳，當時哈爾切娃被邀請拍攝俄羅斯政治青年運動組織Nashi製作的日曆，成為「四月小姐」，而普丁正是被這張照片吸引，因此主動聯絡她，兩人也因此發展出婚外情。不僅如此，被普丁看上的哈爾切娃開始出現在電視節目，甚至被一路保送進「俄羅斯小姐」選美總決賽。

普丁在2011年前後終止與哈爾切娃的關係，兩人的婚外情僅持續1年。有消息指出，隨後她被送入俄羅斯最高學府之一的MGIMO就讀，並獲得一棟位於莫斯科的高級公寓作為分手費。不僅如此，阿莉莎的父親曾是冰球選手，後來也被安排到親政府的宣傳機構任職。

哈爾切娃從未正面承認這段關係，但在少數受訪場合時，她曾說普丁「喜歡過她的照片」，更在個人網站上貼出與普丁照片合影的性感拍攝，並形容對方是「了不起的男人」。不過對於外界追問她是否靠普丁拿到豪宅，阿莉莎只回一句「沒人問過我這麼蠢的問題」，沒有否認也沒有承認。

▲▼17歲巨乳少女成「普丁情婦」！多次進出官邸　拿到豪宅當分手費。（圖／翻攝自X）

11/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

