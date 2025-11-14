快訊／烏克蘭遭大規模空襲！　俄軍「上百枚飛彈」直衝基輔

▲基輔遭遇大規模空襲。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯再度深夜對烏克蘭發動密集空襲。烏克蘭多家當地媒體指出，從當地時間13日深夜至14日凌晨，俄軍向首都基輔（Kyiv）方向發射上百枚彈道飛彈、巡弋飛彈及無人機，城市多處傳出爆炸聲響，空襲警報更在全國同步拉響。

Kyiv is under a massive attack. I don’t remember explosions THAT bad.



The Russians have launched various types of missiles, including hypersonic ones. Buildings are shaking, explosions are enormous, and they have already hit a business center and a residential building. pic.twitter.com/pkHLNRWodz — Victoria (@victoriaslog) November 13, 2025

根據《基輔獨立報》報導，爆炸第一次出現在凌晨12點45分左右，短短十多分鐘後又傳出第二波衝擊。基輔市長克里欽科（Vitali Klitschko）證實，無人機殘骸掉落在第聶伯區（Dniprovskiy district）一棟5層住宅大樓，另一棟大樓的12樓同時發生火警。

基輔市軍事管理局表示，波季爾區（Podilskyi district）的10樓也出現火勢，襲擊造成至少3人受傷。空襲期間，多個行政區陸續停電，車輛起火的通報也接連傳出。

The sound of Kyiv tonight — under yet another massive Russian attack with Kinzhals and drones. pic.twitter.com/WQv119j9Lb — KyivPost (@KyivPost) November 13, 2025

烏克蘭空軍指出，俄軍此波攻擊涵蓋中部、南部與東部地區，監控團體估計，多達120架無人機與誘餌機直衝首都；同一時間，多枚巡弋與彈道飛彈也朝烏克蘭多處射出。白采爾克瓦（Bila Tserkva）更被視為另一個主攻目標。

目前，基輔上空防空系統持續啟動，全國仍維持空襲警戒，完整損害情況尚待統計。

自2022年俄羅斯全面入侵以來，莫斯科持續以大規模攻擊鎖定烏克蘭城市，近期更集中打擊能源設施，企圖在冬季前再度削弱烏國基礎建設。