　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外交緊張升級！中國駐大阪總領事嗆斬首　日本召見大使強烈抗議

▲▼日本外務大臣茂木敏充。（圖／翻攝自YouTube／日本外務省）

▲日本外務大臣茂木敏充重申，高市發言無需撤回。（圖／翻攝自YouTube／日本外務省）

記者董美琪／綜合報導

中國駐大阪總領事薛劍針對日本首相高市早苗就「台灣有事」的答詢，在8日於社群平台X發表激烈言論，引發日本強烈反應。日本外務省今天召見中國駐日大使吳江浩，正式提出抗議。外務大臣茂木敏充則強調，高市的發言「無需撤回」。

中國外交部副部長孫衛東昨深夜召見日本駐中國大使金杉憲治，就高市7日在眾議院預算委員會提及「台灣有事」發表抗議，要求日本撤回相關言論。日本當天即以同樣方式回應，顯示中日之間的外交緊張持續升溫。

高市早苗在眾議院表示，如果「台灣有事」且涉及武力使用，有可能觸發日本安全保障法中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，但仍須依具體情況判斷。薛劍隨後發布斬首言論，雖隔日已刪除，但日方仍表達強烈不滿。

據東京放送電視台（TBS）報導，外務省事務次官船越健裕今天下午召見中國大使吳江浩，再度對薛劍言論提出抗議，並要求中方採取適當處理措施。吳江浩雖表達中方立場，船越則依日本官方說法反駁。

茂木敏充在記者會上表示，存亡危機事態的定義和啟動條件，政府已在立法過程中充分說明。他指出，中方說法與事實不符，日本已提出反駁。茂木強調，相關法案經國會審議通過，並無違反國際法，因此不需撤回。

針對薛劍的斬首言論，茂木重申，日本將持續要求中方採取適當行動，以避免影響日中整體關係。至於是否將薛劍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境，茂木表示，日本政府歷史上曾四度採取此行動，但對薛劍是否適用尚未表態。

每日新聞報導指出，日本歷來四次將駐日外交官列為「不受歡迎人物」：1973年針對韓國駐日一等書記官，指涉金大中綁架事件；2006年象牙海岸駐日外交官涉刑事案；2012年敘利亞駐日大使；2022年則為駐札幌的俄羅斯總領事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台大生要發雞排 　男嗆「帶槍掃射你們這群乞丐」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外交緊張升級！中國駐大阪總領事嗆斬首　日本召見大使強烈抗議

85歲翁GPS導航大暴走！看個醫生迷路1500公里　解鎖3國自駕遊

宏都拉斯嫌對中關係「像宿醉」！兩大候選人喊話恢復與台灣邦交

峇里島小巴翻落山坡！中國遊客「5死8傷」　車頭全毀畫面曝

談戀愛CP值太低！日專家推「婚姻介紹所」 年輕會員成長15%

每晚呻吟到4點！男女連日激戰6小時擾鄰　足球員道歉認：體力太好

點名「非法移民」害房價飆漲　范斯：3000萬人湧入美國

公車遭劫！冒牌司機站站停靠　抓到「過期票」當場拒載

憂反中情緒升溫！　傳中國駐日大使館下令職員「避免外出」

日本熊害肆虐傷亡創新高　政府推動「三階段對策」：迅速捕獵除害

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

【譚兵讀武EP279】「青島大爆破」海軍八艦自沉阻航道　沈鴻烈主政下的山東游擊隊故事多

王義川暗指圖利輝達　李四川嘆：不檢討法令陷公務員於不義？

檢第二波起訴藝人閃兵案！　修杰楷、坤達、陳柏霖、書偉、小杰「求刑2年8月」

致命水銀殺機！24歲勇警拆彈殉職 警方與狡猾炸彈客展開玩命鬥智｜警政署警政委員 張樹德｜麥當勞爆炸案｜《我在案發現場》

外交緊張升級！中國駐大阪總領事嗆斬首　日本召見大使強烈抗議

85歲翁GPS導航大暴走！看個醫生迷路1500公里　解鎖3國自駕遊

宏都拉斯嫌對中關係「像宿醉」！兩大候選人喊話恢復與台灣邦交

峇里島小巴翻落山坡！中國遊客「5死8傷」　車頭全毀畫面曝

談戀愛CP值太低！日專家推「婚姻介紹所」 年輕會員成長15%

每晚呻吟到4點！男女連日激戰6小時擾鄰　足球員道歉認：體力太好

點名「非法移民」害房價飆漲　范斯：3000萬人湧入美國

公車遭劫！冒牌司機站站停靠　抓到「過期票」當場拒載

憂反中情緒升溫！　傳中國駐日大使館下令職員「避免外出」

日本熊害肆虐傷亡創新高　政府推動「三階段對策」：迅速捕獵除害

特赦悶死癱兒老母只缺「臨門一腳」　檢已放棄上訴

保時捷推「致敬台灣之美911特仕車」！承襲福爾摩沙之名內外美翻了

桃園「聖誕景點」加一！光霧音樂秀、氣球派對　12/25加碼放煙火

寶可夢Switch 2最新遊戲玩法曝！悠閒打造城鎮、淺色皮卡丘登場

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

國際熱門新聞

每晚激戰6小時太吵　足球員道歉：體力太好

淪豬仔業績沒達標　泰女被逼深蹲2000下亡

美股全面重挫「道瓊狂瀉797點」　台積電ADR跌近3％

北極熊截斷逃生路　男遭2頭熊夾擊亡

即／烏克蘭遭大規模空襲　上百飛彈直衝基輔

日本熊襲！可憐飼主起床驚見愛犬「內臟被吃光」

圍巾捲入攪拌機！　麵包師傅窒息慘死

即／美批准對台軍售　提供F-16、C-130零件

美簽證新標準　肥胖、慢性病、退休族恐遭拒

韓淫魔趙斗淳「精神病惡化」外出　妻憤離家

安倍晉三案凶嫌母道歉　認捐1億給教會

臉被抓爛！　日80歲獵人遭熊撲咬斷鼻骨

即／東京發布「流感警報」！赴日小心

中國駐日大使館　令職員「避免外出」

更多熱門

相關新聞

陸外交部：高市早苗不思悔改

陸外交部：高市早苗不思悔改

中國大陸外交部副部長孫衛東13日召見日本駐陸大使金杉憲治，就日本首相高市早苗「台灣有事」的說法提出嚴正交涉。對此，大陸外交部發言人林劍14日表示，任何勢力膽敢阻撓中國統一大業，都是痴心妄想、螳臂擋車，注定失敗。

陸國防部：日敢武力介入台海　必將頭破血流

陸國防部：日敢武力介入台海　必將頭破血流

中國駐日大使館　令職員「避免外出」

中國駐日大使館　令職員「避免外出」

換跑道再批日 陸外交部：對日方近期軍事安全動向嚴重關切

換跑道再批日 陸外交部：對日方近期軍事安全動向嚴重關切

中國召見大使抗議　日本：對台立場不變

中國召見大使抗議　日本：對台立場不變

關鍵字：

中日台灣有事斬首高市早苗薛劍茂木敏充

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

大樂透6.91億元一注獨得！獎落這縣市

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

最難交到知心好友星座Top 3

更多

最夯影音

更多
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉
余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面