外交緊張升級！中國駐大阪總領事嗆斬首　日本召見大使強烈抗議

▲日本外務大臣茂木敏充重申，高市發言無需撤回。（圖／翻攝自YouTube／日本外務省）



記者董美琪／綜合報導

中國駐大阪總領事薛劍針對日本首相高市早苗就「台灣有事」的答詢，在8日於社群平台X發表激烈言論，引發日本強烈反應。日本外務省今天召見中國駐日大使吳江浩，正式提出抗議。外務大臣茂木敏充則強調，高市的發言「無需撤回」。

中國外交部副部長孫衛東昨深夜召見日本駐中國大使金杉憲治，就高市7日在眾議院預算委員會提及「台灣有事」發表抗議，要求日本撤回相關言論。日本當天即以同樣方式回應，顯示中日之間的外交緊張持續升溫。

高市早苗在眾議院表示，如果「台灣有事」且涉及武力使用，有可能觸發日本安全保障法中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，但仍須依具體情況判斷。薛劍隨後發布斬首言論，雖隔日已刪除，但日方仍表達強烈不滿。

據東京放送電視台（TBS）報導，外務省事務次官船越健裕今天下午召見中國大使吳江浩，再度對薛劍言論提出抗議，並要求中方採取適當處理措施。吳江浩雖表達中方立場，船越則依日本官方說法反駁。

茂木敏充在記者會上表示，存亡危機事態的定義和啟動條件，政府已在立法過程中充分說明。他指出，中方說法與事實不符，日本已提出反駁。茂木強調，相關法案經國會審議通過，並無違反國際法，因此不需撤回。

針對薛劍的斬首言論，茂木重申，日本將持續要求中方採取適當行動，以避免影響日中整體關係。至於是否將薛劍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境，茂木表示，日本政府歷史上曾四度採取此行動，但對薛劍是否適用尚未表態。

每日新聞報導指出，日本歷來四次將駐日外交官列為「不受歡迎人物」：1973年針對韓國駐日一等書記官，指涉金大中綁架事件；2006年象牙海岸駐日外交官涉刑事案；2012年敘利亞駐日大使；2022年則為駐札幌的俄羅斯總領事。