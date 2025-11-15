薛劍「砍高市」還不夠？　矢板明夫：他曾嗆要斬首美國防部長

▲中國駐大阪總領事薛劍。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國駐大阪總領事薛劍近日因「要斬首」日本首相高市早苗的驚悚發言引爆外交風暴，如今又被爆出過去曾嗆聲要「砍掉美國國防部長赫格塞斯的頭」，再度讓輿論譁然。日本評論者矢板明夫透露，相關言論最近被日本網友翻出並寄給赫格塞斯本人，而對方得知後「相當不悅」。

矢板明夫在臉書指出，以往日本主流輿論仍會強調「也有必要理解中國立場」，但這次幾乎完全消失，原因很單純──薛劍的言行實在太脫序，讓人難以替他辯護。

他更透露，薛劍不只威脅高市，先前談到美國時也曾說過「要砍掉美國戰爭（國防）部長赫格塞斯的頭」，只是當時外界未多加注意。

據了解，日本網友近日已把那段舊影片寄給赫格塞斯（Pete Hegseth）本人，而赫格塞斯聽聞後「非常不高興」。這項舊案重提，也讓日本社會對薛劍及中國政府的觀感持續惡化。

矢板表示，這次日本輿論焦點不在於「高市說法是否妥當」，而是普遍質疑中國官方為何要護航一名動不動就談「砍頭」的外交官？為什麼至今不道歉？他指出，這股疑問正在日本社會迅速擴散，許多人直言：「容許外交官公開談斬首，這樣的國家實在太野蠻，和它打交道怎麼保障自身安全？」

目前中日兩國已互相召見對方大使，分別針對台海言論與薛劍發言提出嚴正抗議，雙方立場如同「平行線」──北京談的是國家主權，日本談的是外交禮節與基本常識。

矢板最後強調，這場爭端雖由台海議題點燃，但雙方緊張已經升溫至更深層次，「習近平與高市早苗都不可能退讓，未來日中關係恐長期維持在高度緊繃狀態」。