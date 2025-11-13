「帥照遭盜用15年」害上百女被詐騙　健身教練崩潰：報案也沒用

▲男子照片多年來在網路上被盜用。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名健身教練聲稱，過去15年來他的照片一直遭到不法之徒盜用，在各大網路社群平台創建假帳號用來詐騙女性、獲得錢財，即使眾多女性發現受騙報案，卻因為類似案件太多、數量太龐大，讓當局也無能為力。

居住在加州棕櫚泉市(Palm Springs)的63歲男子柯爾(Scott Cole)，是一名太極拳與健身教練，然而在網路上他因為照片遭到盜用，使得他被創建了擁有各種不同名字與身分的假帳號。

美國媒體ABC News報導，柯爾自2010年開始照片遭到盜用，愛情詐騙者利用他的照片在網路上接近多名女子，讓這些女子對其敞開心房、分享個人訊息，進而提供錢財。

柯爾接受媒體採訪表示，多年來他收到超過上百位受害者與他聯絡，有的人已發現自己遭到詐騙，有的人還深信2人正在談戀愛，「我只能盡量幫助她們，但有時候事情到了一定程度，變得太嚴重時，我也無能為力」。

柯爾表示，雖然他舉報過數十個假帳號，然而社群媒體公司卻不一定會刪除這些帳號，且每過一段時間又會出現新的假帳號，即使他曾向美國聯邦調查局提交報告，然而當局卻因為相關案件太多，無法對每一件舉報都做出處理。

看似永無止境的狀況，令柯爾灰心表示，他希望社群網路公司能幫忙承擔更多責任，幫助阻止類似情況繼續發生，或許等到哪天科技更發達時，會有辦法停止這種現象。