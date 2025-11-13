　
國際

「帥照遭盜用15年」害上百女被詐騙　健身教練崩潰：報案也沒用

▲▼網路詐騙,駭客。（圖／VCG）

▲男子照片多年來在網路上被盜用。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名健身教練聲稱，過去15年來他的照片一直遭到不法之徒盜用，在各大網路社群平台創建假帳號用來詐騙女性、獲得錢財，即使眾多女性發現受騙報案，卻因為類似案件太多、數量太龐大，讓當局也無能為力。

居住在加州棕櫚泉市(Palm Springs)的63歲男子柯爾(Scott Cole)，是一名太極拳與健身教練，然而在網路上他因為照片遭到盜用，使得他被創建了擁有各種不同名字與身分的假帳號。

美國媒體ABC News報導，柯爾自2010年開始照片遭到盜用，愛情詐騙者利用他的照片在網路上接近多名女子，讓這些女子對其敞開心房、分享個人訊息，進而提供錢財。

柯爾接受媒體採訪表示，多年來他收到超過上百位受害者與他聯絡，有的人已發現自己遭到詐騙，有的人還深信2人正在談戀愛，「我只能盡量幫助她們，但有時候事情到了一定程度，變得太嚴重時，我也無能為力」。

柯爾表示，雖然他舉報過數十個假帳號，然而社群媒體公司卻不一定會刪除這些帳號，且每過一段時間又會出現新的假帳號，即使他曾向美國聯邦調查局提交報告，然而當局卻因為相關案件太多，無法對每一件舉報都做出處理。

看似永無止境的狀況，令柯爾灰心表示，他希望社群網路公司能幫忙承擔更多責任，幫助阻止類似情況繼續發生，或許等到哪天科技更發達時，會有辦法停止這種現象。

11/11 全台詐欺最新數據

477 2 0703 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
醫護人員看錯小數點　2歲男童服藥「超過10倍正常劑量」身亡

性侵17歲少女怕被抓　男花18萬買凶「受害者報案隔天被射殺」

女鄰居在家遭裸男攻擊　79歲翁被摔「雙腿骨折」驚險搶槍斃惡徒

女網紅直播撞死路人　竟創募款活動「求粉絲斗內」讓她放心理假

女司機睡著　輕軌車飆速80公里「暴衝過彎」乘客被甩飛腦震盪

橘貓天天往外跑　女項圈紙條發現「被劈腿真相」：外面有別的家庭

騎馬遭野生獅「飛撲咬脖」爆血見骨　21歲女遊客被拖走驚險逃死

快訊／日本流感大爆發！東京發布「流行警報」　比去年還早6周

罕見「雙頭壁虎」照片曝光！她嚇壞PO網　網友解答成因

兩黨皆輸！美國政府關門43天史上最長　經濟損失110億美元

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

