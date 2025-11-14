　
國際

「俄軍間諜艦」現蹤夏威夷外海！　美軍緊急海空監控

▲▼美國海岸警衛隊應對夏威夷歐胡島（Oahu）以南海域的俄軍間諜艦「卡列利亞號」（Kareliya）。（圖／翻攝uscg.mil）

▲美國海岸警衛隊應對夏威夷歐胡島（Oahu）以南海域的俄軍間諜艦「卡列利亞號」（Kareliya）。（圖／翻攝uscg.mil）

記者吳美依／綜合報導

美國海岸警衛隊13日宣布，在夏威夷歐胡島（Oahu）以南約15海里發現一艘俄羅斯間諜艦「卡列利亞號」（Kareliya），立即派遣大力神運輸機HC-130（HC-130 Hercules）及巡邏艦威廉哈特號（William Hart）前往監控。

海岸警衛隊表示，他們於10月29日發現這艘俄軍間諜船在美國領海附近活動，立即依據國際法對其進行「安全且專業的」海空巡視，為在該區域運作的美國船隻提供安全保障。

大洋洲區指揮官鍾馬修上校（Matthew Chong）說，「我們例行監控夏威夷群島周邊及整個太平洋的海事活動，以確保美國水域的安全」，強調將與盟友及夥伴合作，持續監視外國軍艦在美國領海附近的活動，「保護我們的海上邊界，捍衛我們的主權利益」。

根據福斯新聞與美國陸軍資料，「卡列利亞號」是一艘1980年代維西尼亞級（Vishnya）情報蒐集艦，隸屬俄羅斯聯邦海軍輔助性綜合情報部門，專門執行電子情報蒐集任務，配備大量感測器，並可透過衛星天線將資料傳回岸上。雖為情報艦，仍配備AK-630近防武器系統及SA-N-8防空飛彈作為自衛武器。

根據國際海洋法，外國軍艦可在他國領海12海里外的國際水域自由航行。

11/12 全台詐欺最新數據

俄羅斯再度深夜對烏克蘭發動密集空襲。烏克蘭多家當地媒體指出，從當地時間13日深夜至14日凌晨，俄軍向首都基輔（Kyiv）方向發射上百枚彈道飛彈、巡弋飛彈及無人機，城市多處傳出爆炸聲響，空襲警報更在全國同步拉響。

