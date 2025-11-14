女在家遭「電鋸分屍」爆血慘死　男友驚恐自首：她被惡靈附身

▲女子在家遭到殺害。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州傳出駭人命案，一名女子在家中遭人用電鋸殺害，據稱凶手是與她交往多年的男友，男友被捕時稱，因為她被「惡靈附身」才會犯案。

31歲女子華萊士(Paxton Wallace) 7日被發現陳屍在鳳凰城家中，警方凌晨3時40分接到死者47歲男友雷爾(Jeffrey Rael)報案，雷爾在電話中承認他的罪行，告訴警方因為女友被附身，他才不得不殺死對方。

Beautiful woman, 31, murdered with chainsaw in her own home by boyfriend who thought she was 'possessed' https://t.co/dmgb4uKYwp — Daily Mail (@DailyMail) November 13, 2025

警方立即趕到現場目睹可怕景象，發現華萊士已被肢解，身上滿是切割傷的遺體，並在廚房找到一把沾滿血的電鋸。警方目前已將雷爾羈押，指控犯下一級謀殺罪，保釋金定為100萬美元（約台幣3,114萬元）。

華萊士的家人聽聞消息都十分震驚，因為死者與雷爾交往多年，雖然知道雷爾以前曾有犯罪前科，但都沒想到他竟然會犯下如此恐怖的命案，「我們每年和他一起過年，有過許多珍貴的回憶，現在這些回憶都被弄髒了」。