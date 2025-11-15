茶博會飄茶香！新北好茶限時亮相　周末迎賓送好禮

▲新北5星製茶廠及亮點茶莊數量達六都第一。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣國際茶業博覽會昨（14）日在南港展覽館盛大開幕，新北市農業局攜手在地茶農打造為期4天的「新北好茶展區」，集結14攤茶農展售最新冬茶、包種茶、蜜香紅茶、碧螺春綠茶、鐵觀音等多款特色茶品，並推出多重展場限定優惠，邀請民眾週末走逛品茶、把好康帶回家。

新北市作為北台灣最大茶產區，也是國內最主要的包種茶產地，本次再度參展，現場除展示新鮮上市冬茶及各式創意茶點，更推出滿額贈禮活動。民眾於新北市農會茶推廣中心消費滿500元可獲贈茶杯，滿1,000元加贈杯套組，每日限量送完為止；另至青農團體「有種茶合作社」追蹤社群，即可獲得包種茶包，吸引不少茶迷駐足。

▲新北市農業局設置新北好茶展區，從茶園帶來新鮮上市的冬茶。

農業局表示，青農團體「有種茶合作社」此次帶來以返鄉青農共同研發的「包種﹒新茶潮禮盒」，甫獲農業部農糧署「十大飲享禮」肯定。禮盒集結6款包種茶、香韻紅茶、薰花茶及茶慶酒茶包，融合茶香、花香與不含酒精的酒香層次風味，展場祭出年末限定8折優惠價680元（原價850元）；另推出搭配「有種運動毛巾」的組合優惠，76折1,111元（原價1,450元），相當超值。

新北好茶近年表現亮眼，屢獲國內外獎項肯定，包括坪林「白青長茶作坊」以兩款茶禮盒奪得日本「世界綠茶大賽」最高金賞與金賞；「福茶苑」與酒廠合作的醲琴酒－包種茶摘下世界琴酒大賽台灣冠軍；「青心茗坊」的有機包種茶獲英國美食風味獎3星；新北市農會茶推廣中心則以立體茶包禮盒勇奪美國繆思設計大獎銀獎；三峽「祥興行」的蜜香紅茶更連續7年榮獲比利時iTQi頂級美味大獎3星肯定，展現新北茶產業的深厚實力。

▲青農團體「有種茶合作社」集結返鄉青農開發新型加工茶飲。

農業局表示，新北市致力推動「三生永續農業」，透過產地創新、青農合作與特色茶品研發，展現地方農業活力。冬日正是品茗好時節，歡迎民眾把握週末到南港展覽館為茶農加油，品嘗新北多元、高品質的特色茶；也可向茶行預約茶園體驗，親身走進茶山認識一杯茶的誕生。更多展區活動資訊，可至「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。