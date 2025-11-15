新北工安盃路跑今熱力開跑　3000跑者齊聚華江河濱公園

▲新北市第11屆工安盃今晨熱力開跑。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市勞工局主辦的「第11屆工安盃路跑」今（15日）上午於華江河濱公園自行車道熱鬧展開，共吸引3,000名跑者報名參賽。活動由新北市政府秘書長邱敬斌、勞工局長陳瑞嘉及勞檢處長林澤州共同鳴槍，跑者迎著晨間微風奮力起跑，用腳步支持職場安全與健康推廣。

本屆10K男子組由來台從事補教工作的日本跑者吉田智裕以36分19秒奪冠，創下他第五度參加工安盃、次次站上頒獎台的亮眼紀錄；林國翔、鄭皓駿則分獲第二、三名。女子組冠軍由「為了PS5」團隊的黃筱涵拿下，潘潔、王怡今分居二、三名。值得一提的是，市府觀旅局「最速專委」廖武輝勇奪男乙組第一名；鴻海集團及台灣檢驗科技（SGS）選手李汶政、詹佳諭則分別稱霸男丙組與女丙組，展現企業積極推動員工運動風氣。

▲新北市觀旅局「最速專委」廖武輝（左1）取得男乙組第一名。

活動一開始由輔仁大學競技啦啦隊帶來青春洋溢的舞蹈揭幕，接著由教練帶領暖身操炒熱氣氛。邱敬斌致詞時表示，新北市致力打造友善健康城市，透過路跑活動不僅鼓勵規律運動、提升體適能，也讓勞工在忙碌之餘獲得舒壓放鬆。他也分享自己上週首次挑戰板橋馬拉松全馬的心得，引起現場熱烈掌聲。他強調，工安觀念應融入生活，讓「安全工作、健康生活」成為全民共識。

本屆規劃10K與3K兩組，吸引許多家庭親子及企業團體共襄盛舉。今年延續綠色作法，持續推廣使用「新北Ucup」循環環保杯，鼓勵自備或租借，減少一次性垃圾。現場更設置「工安趣味互動區」，以遊戲、有獎問答讓民眾在輕鬆氛圍中學習工安知識；另除延續往年的視障按摩攤位外，今年更增加4攤傳統整復推拿體驗，為跑者提供多元紓緩選擇。

勞工局表示，「工安盃路跑」自創辦以來深受市民與勞工好評，今年更加提前額滿。參賽者年齡橫跨世代，其中80歲以上長跑者多達7位、10歲以下的小跑者也高達148人；SGS、鴻海、金藏營造及台灣松下電器等企業亦組隊參加，甚至邀請移工共同參賽，展現對職安與健康議題的支持。勞工局期盼民眾持續培養運動習慣，落實「工安十在，守護一生」的理念，讓職場安全成為全民共同追求的價值。

▲10公里女子組前三名。

▲10公里男子組前三名。