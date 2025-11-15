　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北工安盃路跑今熱力開跑　3000跑者齊聚華江河濱公園

▲新北工安盃路跑今熱力開跑。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北市第11屆工安盃今晨熱力開跑。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市勞工局主辦的「第11屆工安盃路跑」今（15日）上午於華江河濱公園自行車道熱鬧展開，共吸引3,000名跑者報名參賽。活動由新北市政府秘書長邱敬斌、勞工局長陳瑞嘉及勞檢處長林澤州共同鳴槍，跑者迎著晨間微風奮力起跑，用腳步支持職場安全與健康推廣。

本屆10K男子組由來台從事補教工作的日本跑者吉田智裕以36分19秒奪冠，創下他第五度參加工安盃、次次站上頒獎台的亮眼紀錄；林國翔、鄭皓駿則分獲第二、三名。女子組冠軍由「為了PS5」團隊的黃筱涵拿下，潘潔、王怡今分居二、三名。值得一提的是，市府觀旅局「最速專委」廖武輝勇奪男乙組第一名；鴻海集團及台灣檢驗科技（SGS）選手李汶政、詹佳諭則分別稱霸男丙組與女丙組，展現企業積極推動員工運動風氣。

▲新北工安盃路跑今熱力開跑。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北市觀旅局「最速專委」廖武輝（左1）取得男乙組第一名。

活動一開始由輔仁大學競技啦啦隊帶來青春洋溢的舞蹈揭幕，接著由教練帶領暖身操炒熱氣氛。邱敬斌致詞時表示，新北市致力打造友善健康城市，透過路跑活動不僅鼓勵規律運動、提升體適能，也讓勞工在忙碌之餘獲得舒壓放鬆。他也分享自己上週首次挑戰板橋馬拉松全馬的心得，引起現場熱烈掌聲。他強調，工安觀念應融入生活，讓「安全工作、健康生活」成為全民共識。

本屆規劃10K與3K兩組，吸引許多家庭親子及企業團體共襄盛舉。今年延續綠色作法，持續推廣使用「新北Ucup」循環環保杯，鼓勵自備或租借，減少一次性垃圾。現場更設置「工安趣味互動區」，以遊戲、有獎問答讓民眾在輕鬆氛圍中學習工安知識；另除延續往年的視障按摩攤位外，今年更增加4攤傳統整復推拿體驗，為跑者提供多元紓緩選擇。

勞工局表示，「工安盃路跑」自創辦以來深受市民與勞工好評，今年更加提前額滿。參賽者年齡橫跨世代，其中80歲以上長跑者多達7位、10歲以下的小跑者也高達148人；SGS、鴻海、金藏營造及台灣松下電器等企業亦組隊參加，甚至邀請移工共同參賽，展現對職安與健康議題的支持。勞工局期盼民眾持續培養運動習慣，落實「工安十在，守護一生」的理念，讓職場安全成為全民共同追求的價值。

▲新北工安盃路跑今熱力開跑。（圖／新北市勞工局提供）

▲10公里女子組前三名。

▲新北工安盃路跑今熱力開跑。（圖／新北市勞工局提供）

▲10公里男子組前三名。

▲新北工安盃路跑今熱力開跑。（圖／新北市勞工局提供）

【更多新聞】

►母抱抽搐男嬰衝交通隊求救　警鳴笛開道「3分鐘衝到醫院」搶命

►撞擊畫面曝！瑞芳聯結車轉彎「騎士迎面撞上」　卡輪下送醫不治

►富貴角海域捕明蝦「立發168號」翻覆6人落海　船長等3人失蹤

►狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

►用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡阿嘎地獄哏火力全開！Andy、粿王、館長都被點名
快訊／新店22歲男出車禍「自行就醫」　看診一半昏迷死亡
基隆男簽專任委託賣地…「繞過房仲」成交了！仲介公司提告結果曝
快訊／新店死亡車禍！機車騎士搶救不治
芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物！醫嚴厲警告：很多人每天在吃毒
元老員工直播1hr爆館長惡行　劇情懶人包曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北工安盃路跑今熱力開跑　3000跑者齊聚華江河濱公園

茶博會飄茶香！新北好茶限時亮相　周末迎賓送好禮

郭宗正水彩創作展開幕　醫術與藝術溫度兼具撫慰病友

台中女騎士連撞賓士、瑪莎拉蒂　痛苦倒地送醫

600名志工齊聚雲林體育館　趣味競賽點亮志工年度盛典

九縣市創新力大集合　中台灣SBIR成果展在綠色隧道登場

國際獅子會嘉義公益活動　彩繪競賽與圓夢同行

樂舞串起族群力與美　梧棲公園化身海岸部落

暫離非洲豬瘟威脅　嘉義大林聖賢宮暖心加發新鮮豬肉

北港媽109年再巡台南　陳亭妃以御守傳防詐警訊

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

崔振赫狂爆料媽媽「愛罵人」！XD　「要錢才有禮貌」母氣喊：都你害的

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

新北工安盃路跑今熱力開跑　3000跑者齊聚華江河濱公園

茶博會飄茶香！新北好茶限時亮相　周末迎賓送好禮

郭宗正水彩創作展開幕　醫術與藝術溫度兼具撫慰病友

台中女騎士連撞賓士、瑪莎拉蒂　痛苦倒地送醫

600名志工齊聚雲林體育館　趣味競賽點亮志工年度盛典

九縣市創新力大集合　中台灣SBIR成果展在綠色隧道登場

國際獅子會嘉義公益活動　彩繪競賽與圓夢同行

樂舞串起族群力與美　梧棲公園化身海岸部落

暫離非洲豬瘟威脅　嘉義大林聖賢宮暖心加發新鮮豬肉

北港媽109年再巡台南　陳亭妃以御守傳防詐警訊

控館長為維持人設「反咬他恐嚇」！大師兄：真令人心寒

館長被爆逼員工睡「館嫂」！　網友已向中國舉報：劣跡網紅

離奇！新店22歲男出車禍「自行報警就醫」　看診一半昏迷搶救不治

新北工安盃路跑今熱力開跑　3000跑者齊聚華江河濱公園

攻城獅韓援女神　鄭熙靜、李藝斌合體應援狂吸粉周邊熱銷

蔡阿嘎地獄梗火力全開！Andy被虧「1個月只領5萬」　粿王、館長都被點名

快訊／新店死亡車禍！機車騎士搶救不治、腳踏車翁昏迷

茶博會飄茶香！新北好茶限時亮相　周末迎賓送好禮

真的不一樣！高國豪砍19分助攻城獅主場開幕戰大勝　特攻吞3連敗

基隆男簽專任委託賣地…「繞過房仲」成交了！仲介公司提告結果曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

地方熱門新聞

邱臣遠帶領新竹市繳出亮眼成績單

台南火警影響高雄！環保局：關窗少外出

新北三大建設2026年完工　侯友宜：打造城市觀光新亮點

堰塞湖溢流致道路中斷　多點交通管制

友邦聖克里斯多福及尼維斯總理訪台南巴士底市與台南締結姊妹市

停車再開秒停動作　安全回家秘訣

王珮毓爭取桃園市府　補助高齡換照健檢費用

海巡金馬澎分署力堵非洲豬瘟　攔截陸製農藥、1公噸螺螄粉

台中女騎士連撞賓士、瑪莎拉蒂　

南門市場大火　余信憲關切攤商補償金發放　

花蓮光復、萬榮、鳳林14日停班停課

萬里首座機車練習場啟用　公所爭取原地考照更便利

曾寶儀把愛開進花蓮　200萬復康車捐門諾

王正坤醫師捐600萬元整建講堂再獲教育部「金質獎牌」肯定

更多熱門

相關新聞

新北好茶限時亮相　周末迎賓送好禮

新北好茶限時亮相　周末迎賓送好禮

台灣國際茶業博覽會昨（14）日在南港展覽館盛大開幕，新北市農業局攜手在地茶農打造為期4天的「新北好茶展區」，集結14攤茶農展售最新冬茶、包種茶、蜜香紅茶、碧螺春綠茶、鐵觀音等多款特色茶品，並推出多重展場限定優惠，邀請民眾週末走逛品茶、把好康帶回家。

即／九份遊覽車車尾起火　恐怖畫面曝光

即／九份遊覽車車尾起火　恐怖畫面曝光

友善職場幸福共好南市勞工局攜手長榮大學提升庇護員工職安知能

友善職場幸福共好南市勞工局攜手長榮大學提升庇護員工職安知能

普發現金成詐騙新目標　金山警啟動社區識詐防線

普發現金成詐騙新目標　金山警啟動社區識詐防線

新北加碼補貼飼料、防疫設備　助養豬場穩定轉型

新北加碼補貼飼料、防疫設備　助養豬場穩定轉型

關鍵字：

新北市勞工局工安盃路跑

讀者迴響

熱門新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

「最美檢察官」妻罕見聊婚姻：不確定會不會離

獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

66歲阿北中1.2億樂透！「裝窮騙老婆」爽過豪華生活…半年後崩潰

更多

最夯影音

更多
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面