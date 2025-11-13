性侵17歲少女怕被抓　男花18萬買凶「受害者報案隔天被射殺」

▲男子 （左）雇用表弟（右）殺害少女。（圖／翻攝自Hernando County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名男子性侵17歲少女，事後得知受害者去警局報案，為了阻止竟然以6000美元（約台幣18萬元）的價格，雇用表弟去少女家殺人滅口，如今2人均面臨多項終身監禁的指控。

37歲男子懷特(Lenard White)被控2023年2月支付6000美元，聘用21歲表弟羅賓森(Sheldon Robinson)將就讀高三的17歲少女斯卡維利(Isabella Scavelli)殺害。

少女斯卡維利當年2月6日才到警局控告遭懷特性侵，隔日便在家門口遭一名槍手瘋狂掃射，不幸身亡。斯卡維利的母親表示，她看到女兒背部中彈、倒在地上，但因為她自己也中槍，只能無助目睹女兒死亡。

檢方指控，這起槍殺案是由懷特所策劃，在性侵事件被爆出後不久，他還短暫前往喬治亞州，為自己製造不在場證明，掩蓋買凶殺人的陰謀，警方後來也從羅賓森手機和家中搜出許多證據，顯示他從懷特那獲得報酬。

2人2023年被捕後，近來終於被聯邦陪審團定罪，面臨買凶殺人罪、妨礙證人、妨礙司法等多項重罪，將於明年1月30日返回法庭接受判決結果。