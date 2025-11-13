泰柬又爆邊境衝突！　泰總理放話「拒和談」：不怕美國關稅報復

▲泰國總理阿努廷強調，不害怕美國實施報復性關稅。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國4名士兵10日在泰柬邊境遭地雷炸傷，使泰國當局決定暫停執行和平協議。而柬埔寨則在12日指控泰方開槍攻擊平民，造成1死3傷。泰國總理阿努廷13日強硬回應，明確拒絕與柬埔寨恢復和談，並直言不懼美國可能祭出的報復性關稅制裁。

阿努廷12日在國防學院開學典禮上指控柬埔寨違背承諾，不遵守雙方10月在馬來西亞吉隆坡簽署的和平宣言，持續在邊境埋設地雷，錯失重建和平的良機。他表示，「柬埔寨繼續在邊境埋地雷，這完全違反了我們的協議。」

阿努廷在總理府受訪時重申軍方已做好應對準備，強調「渴望和平，但必須做好戰爭準備」。泰國目前已暫停執行和平協議，關閉所有與柬埔寨的國防溝通管道，僅保留外交對話機制。

阿努廷強調，即使美國可能對泰國祭出經濟制裁威脅，泰國政府仍會將國家利益和公眾安全置於貿易考量之上，強調不會因為關稅威脅而妥協。

柬埔寨外交部則發表聲明，反控泰國軍隊12日下午在班達棉吉省槍擊無辜柬埔寨平民，導致1死3傷。柬埔寨強調，泰國此舉違反人道主義，並嚴重侵犯柬埔寨的主權與領土的完整。

對此，泰國第一軍區澄清，是柬方先挑起衝突，並持AK-47發射約30發子彈，泰軍隨即做出反應，局面在10分鐘內平息。