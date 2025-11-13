醫護人員看錯小數點　2歲男童服藥「超過10倍正常劑量」身亡





▲美國佛州傳出醫療糾紛事件。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一家醫院醫護人員給藥時因為搞錯小數點，給一名2歲男童超過正常劑量的10倍，導致男童因為服用過量藥物身亡，家屬決定向醫院提起訴訟。

2歲男童佩奇(De'Markus Page)2024年3月3日，因為病毒感染被送到位於蓋恩斯維爾(Gainesville)的佛州大學附屬教學醫院UF Health Shands Children's Hospital治療，卻因為醫護人員給藥時看錯小數點，而被注射超過正常劑量10倍的磷酸鉀。

The family of two-year-old De'Markus Jeremiah Page has filed a lawsuit against Shands Children's Hospital after his death, which they say was preventable. pic.twitter.com/TbwSMrbTl1 — Alachua Chronicle (@AlachuaChronic1) November 7, 2025

男童的母親多明妮克(Dominique Page)近來向醫院提出訴訟，聲稱因為醫療人員處理不當導致兒子身亡，包含給錯藥物劑量，和沒注意到兒子心臟驟停，20分鐘後才插管。

起訴書中顯示，男童1日因為持續嘔吐、腹瀉等原因被送到家附近醫院，醫生發現他體內鉀含量極低，所以轉院前往Shands醫院接受治療，醫生原本指示在他住院期間，每天給予1.5 mmol口服磷酸鉀，然而第二天一名醫護人員卻搞錯劑量，給男童服用超過前一天劑量的10倍，而且一天2次，男童3日因為體內鉀過量引發心臟驟停。

家屬指控，醫護人員一開始沒發現男童心臟驟停，等到發現時又因為訓練不足，耽誤了20多分鐘一直無法成功插管，讓他因為長時間缺氧導致嚴重腦損傷，最後不幸身亡。醫院目前拒絕對外回應事件，僅表示他們致力維護所有病患和家屬的隱私，並遵守所有法規。