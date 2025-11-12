女司機睡著　輕軌車飆速80公里「暴衝過彎」乘客被甩飛腦震盪

▲女司機竟然在駕駛途中睡著。（圖／翻攝自Ｘ）

記者李振慧／綜合報導

美國舊金山一輕軌列車司機在駕駛途中睡著，導致列車以每小時50英里（約80公里）過彎時，整列車差點甩出軌道，險和一輛轎車相撞，車廂內乘客也都被甩到一側，飽受驚嚇。

這起驚險事件發生在9月24日上午8時37分左右，這列載滿乘客的2節車廂行駛在當地公園Duboce Park附近的日落隧道(Sunset Tunnel)時，列車以每小時50英里高速過彎，造成車廂劇烈顛簸。

A woman fell asleep while operating a light-rail train in San Francisco today.

She was in control of a packed train going 50 mph through a tunnel.

It jolted hard enough to slam riders into walls.



But here’s the part no one wants to talk about:



Under U.S. rail standards,… pic.twitter.com/4aTaWkLOek — Desiree (@DesireeAmerica4) November 11, 2025

車上監視器畫面顯示，許多乘客被甩到車廂地板上受到驚嚇，紛紛大喊「我要下車」、「我的天啊」，而女司機則癱倒在座位上、疑似睡著，劇烈震動把她震醒後，她立即控制住列車，才沒有和路上一輛轎車相撞。

女司機成功把車停下後，立即安撫飽受驚嚇的乘客，「對不起，放輕鬆、放輕鬆，我們沒有撞車」。當地媒體指出，事件造成一名女乘客腦震盪。

舊金山交通局(SFMTA)10日對外證實，事故原因是司機疲勞駕駛所造成的失誤，目前該名駕駛員已被停職，並已對列車剎車系統進行了全面檢查，確認列車運作一切正常。