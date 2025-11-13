快訊／川普簽了！　美史上最長「政府關門」43天終於結束

▲川普剛才正式簽署法案，結束聯邦政府關門危機。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美聯社、福斯新聞等美媒最新消息指出，美國總統川普剛才正式簽署法案，在歷經43天之後，終於結束了該國史上最長的聯邦政府「關門」危機。

根據BBC與路透社，川普簽署法案前說，「這個國家的狀況從來沒有這麼好過。這是美好的一天」，在批評民主黨人之後，呼籲直接向民眾發放資金用於醫療健保，也就是這次政府停擺的核心爭議。他正式簽署法案後，橢圓形辦公室內爆出掌聲。

美國聯邦眾議院稍早以222票贊成、209票反對通過法案，將大多數政府機構的撥款延長至明年1月30日。此法案10日已獲參議院批准，當時8名民主黨人倒戈投下贊成票，結束了政治僵局。

這次政府關門始於10月1日，起源於國會2黨無法針對預算案達成協議。民主黨杯葛共和黨提出的法案，因為它沒有解決即將到期的醫療健保稅收抵免問題，而這攸關上千萬美國人的醫療費用負擔。共和黨則指控民主黨不必要地讓政府停擺，引發聯邦政府關門的連鎖效應。

President Trump signs bill to OFFICIALLY reopen the government, ending the Democrat Shutdown.



Let's get our country WORKING again. ???????? pic.twitter.com/QJqX90k9sC — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2025

華府非營利組織「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）數據指出，政府關門期間67萬名政府職員被迫放無薪假，另外73萬人被要求無償工作，但如今預期未來幾天回歸職場並且收到薪資，一些聯邦職員及承包商預期最快於當地時間13日上午返回工作崗位。

聯邦政府管理的國家公園、森林、地標等資產將重新對公眾開放。美國營養補充援助計畫（SNAP，俗稱食物券）也被預期立刻全面發放，替約4200萬人提供食物援助。

不過，另一些聯邦計畫將需要更久時間才能恢復，包括幼童教育計畫Head Start與涉及600萬戶的低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）。美國機場也將恢復正常運作，但可能需要一點時間。此前，聯邦航空總署（FAA）下令在全美前40大機場削減航班數量，因為航空管制人員不願無償工作而大規模缺勤。