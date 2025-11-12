女網紅直播撞死路人　竟創募款活動「求粉絲斗內」讓她放心理假





記者李振慧／綜合報導

美國一名女網紅在芝加哥郊區直播時，撞到一名59歲路人，最後導致對方不幸身亡，近來她卻被網友發現，她竟然在網路上設立募款活動，希望粉絲能夠在她休「心理假」時能捐錢支持她，誇張行徑引來網友批評。

真名為Ty Nesha的43歲TikTok女網紅Tea Tyme，3日下午5時46分左右在伊利諾州錫安市(Zion)開車時一邊直播，意外撞到在路上行走的59歲男子盧卡斯(Darren Lucas)，她撥打電話後，男子被緊急送醫仍被宣告身亡。

從Tea Tyme直播的影片中可看到，她在影片中一邊開車一邊和粉絲聊天，畫面突然晃動了一下，她倒吸了一口氣向粉絲們表示，「我撞到人了！之後再和你們通話」，影片中還可聽到車上有一名孩子，不斷向她詢問「那是什麼」。

警方表示，初步調查後排除事件與毒品或酒精影響有關，肇事司機十分配合調查，目前尚未對其提出任何指控。

有網友發現，事件發生幾天後，Tea Tyme竟然在網路上發起募款活動，希望粉絲能在她休息時捐款給予支持，冷血行徑讓網友怒罵，「輾死別人的爺爺，竟然要求大家捐錢」、「哇！太扯了，感覺完全沒悔意」。目前Tea Tyme已將TikTok帳戶設為私人，案件正在調查中。