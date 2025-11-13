有信心讓賴清德過境美國本土！　林佳龍請大家放心

▲總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德上任至今未曾過境美國本土，原先傳出賴清德8月出訪中南美洲友邦，並從美國紐約進、達拉斯出，最終並未成行。「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，台灣政府可能希望盡快安排總統賴清德過境美國，且最好在年底前完成。對此，外交部長林佳龍今（13日）表示，這些都是沒有確定的事，各界好意都有聽到，有具體決定也會對外說明。被問到是否有信心讓賴清德過境美國本土，林佳龍說，「有信心，也請大家放心」。

外交部長林佳龍今（13日）上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。黃暐瀚問到，總統賴清德至今還未過境美國本土，遭外界質疑是不受美國信任和喜愛，這件事是事實？林佳龍回應，「不是事實啊，因為美國是一個可以自由旅行的國家嘛」，國家元首過境涉及我方要去的國家相關安排，這部分並沒有所謂的封印。

林佳龍說明，過境怎麼安排，基於我方跟美方過去的處理原則，安全、舒適、尊嚴等，過境城市也會基於綜合外交考量。

黃暐瀚接續問到，本來巴拉圭元首說很歡迎賴清德去巴拉圭，也有外國媒體報導指是從紐約近、達拉斯回的過境路線，後來這件事就取消了，總統府和外交部說法是，因為沒有公布這個行程，就不算取消，可是已經11月13日了，「賴總統今年確實還沒有出訪」，今年出訪真的是因為紐約無法如期過境，變成別的城市，賴清德不高興，也不願意換城市所以破局？

林佳龍指出，外交事情很多東西還沒有定案宣布，「其實它都沒有」，加上8月時國內有風災、水災、大罷免，因此時機是否適合，都會考慮。第二是出訪對象、國家有無重大慶典，或我們的國是訪問等也都相關。有時候也不只去一個國家，也會有其他國家，這都需要溝通協調，所以並沒有能不能過境，「只是說什麼樣的時候，地點對彼此是最適合的」，就像他和副總統蕭美琴去歐洲議會，在發生前都不知道，外交確實有它一定的機密性。

黃暐瀚也問到，葛來儀提到，賴清德拚今年底前出國，今年只剩不到2個月，今年底之前賴清德有可能出訪嗎？林佳龍說，這都是沒有確定的事情，各界好意都有聽到，但並沒有確定是什麼時候，若有具體決定會對外說明。

黃暐瀚追問，會希望在明年4月川習會之前讓賴清德過境美國？林佳龍說，哪個時機都是好時機，怎樣對台灣有利，選項都是開放的。

黃暐瀚最後也問，有沒有信心讓賴清德過境美國本土？林佳龍回應，「有信心，也請大家放心」。