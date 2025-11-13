　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國同意停止出口「芬太尼相關化學品」　FBI局長證實

▲▼FBI局長帕特爾（Kash Patel）。（圖／路透）

▲FBI局長帕特爾（Kash Patel）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）12日證實，中國已同意一項停止出口毒品芬太尼（fentanyl）化學前體的計畫。此前，在10月30日的「川習會」上，北京曾承諾加強控管芬太尼相關化學物質。

帕特爾在記者會上表示，「中國已經完全指定並列管所有13種用於製造芬太尼的前體（precursors），此外也同意管制7種同樣用於生產這種致命藥物的化學輔助物質。」

帕特爾沒有提供更多細節，中國駐華府大使館也未回應媒體置評要求。但中國商務部10日宣布，將調整與毒品相關的化學前體清單，要求對美加墨出口特定化學物質必須取得許可證。相關當局也對未列管的製毒化學品生產及出口實施加強監管，防範流入非法管道，強調向美國等「高風險國家」出口化學品的業者將面臨刑事風險。

《路透社》指出，芬太尼是一種致命的合成鴉片類藥物，也是美國用藥過量死亡的首要原因。10月30日與習近平達成協議後，川普已將針對中國導致芬太尼危機的懲罰性關稅，從20%調降至10%。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也透露，將透過新成立的雙邊工作小組討論新的共識細節。

川習會達共識！FBI局長上周密訪中國　商討芬太尼執法議題

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬「紅到韓國去」！　釜山老闆羨慕直呼：很讚
還在紅色警戒！光復鄉正常上班課　徐榛蔚臉書遭灌
吃台北米其林推薦餐廳　多人爆上吐下瀉
王義川質疑解約涉圖利　網友傻：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳
快訊／128萬股民等到！00919配0.54元填息達陣
僅打6場！　NBA明星球員「本季提前報銷」
快訊／3縣市豪大雨特報　下到晚上
土石崩落！新堰塞湖空拍畫面曝　林保署：水量累積中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓美「關稅協議」終於敲定！　南韓：最快今天就會公布

熊出沒！美國駐日大使急發公告　點名「2地區」最危險

中國同意停止出口「芬太尼相關化學品」　FBI局長證實

眾院222：209通過！法案送交川普簽署　美政府停擺將解除

美對台關稅開價？美媒：需投資3500億至5500億美元　介於日韓之間

淫魔富商郵件「扯上川普」！　稱他與受害者共度數小時

G7外長強調「台海和平穩定」重要性　擔憂中國核武庫擴增

「澤倫斯基親信涉貪」傳已逃海外　能源司法部長雙雙下台

澤倫斯基親信涉貪1億美元　現任司法部長今遭停職

美國政府要重新開門！道瓊突破48000點新高　AMD狂飆9%

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

宜蘭沉浸式釣蝦

宜蘭暴雨淹1樓高！2車輛拋錨疑遭國軍突擊車輾過　慘變廢鐵畫面曝

韓美「關稅協議」終於敲定！　南韓：最快今天就會公布

熊出沒！美國駐日大使急發公告　點名「2地區」最危險

中國同意停止出口「芬太尼相關化學品」　FBI局長證實

眾院222：209通過！法案送交川普簽署　美政府停擺將解除

美對台關稅開價？美媒：需投資3500億至5500億美元　介於日韓之間

淫魔富商郵件「扯上川普」！　稱他與受害者共度數小時

G7外長強調「台海和平穩定」重要性　擔憂中國核武庫擴增

「澤倫斯基親信涉貪」傳已逃海外　能源司法部長雙雙下台

澤倫斯基親信涉貪1億美元　現任司法部長今遭停職

美國政府要重新開門！道瓊突破48000點新高　AMD狂飆9%

韓美「關稅協議」終於敲定！　南韓：最快今天就會公布

王子偷吃人妻敗形象！前女友鄧麗欣首回應…曾讚他：善良傳統男生

宜蘭暴雨Volvo、Mazda遭軍用車輾壞恐賠200萬！卓榮泰：一人賠一台沒問題

日本山形市訪問團拜會黃偉哲　長谷川幸司前議長獲頒榮譽市民

讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

母抱抽搐男嬰衝交通隊求救　警鳴笛開道「3分鐘衝到醫院」搶命

不怕中共！沈伯洋赴德作證　林佳龍揭海外通緝引渡2條件：他很安全

NewJeans 3人單方面解約「又單方面回歸」　ADOR謹慎：需確認真實意向

宜蘭規模4.5地震　氣象署：台北因「盆地效應」有感

韓華鷹首位亞外！球團看上3特點　王彥程：知道球迷非常熱情

新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」

國際熱門新聞

太子集團發聲明！否認一切違法行為

KK園區主謀引渡回中國　押送登機畫面曝

廣末涼子飆撞車時速180km　擬遭移送

美股道瓊突破48000點新高　AMD狂飆9%

對台關稅開價了？　美媒曝投資金額

澤倫斯基親信涉貪1億美元　現任司法部長今遭停職

郵政員工卡死機器內　未婚妻報案才尋獲遺體

黃明志預計明獲釋！代表律師：沒被通知

川普希望今天簽署法案　結束史上最長政府停擺

即／野熊闖入日本花卷機場！跑道緊急封閉

旅行回家只洗衣服？　醫師點名「這幾樣」最髒

恐龍的後代：美國的大法官之亂

泰女嫌「新加坡賣淫不好賺」！轉戰台灣被逮

女醫抄近路遭性侵40分鐘　惡男庭上竟自慰

更多熱門

相關新聞

徐佳青一度稱「新加坡可能列警示範圍」　王定宇急喊：這會引起風波

徐佳青一度稱「新加坡可能列警示範圍」　王定宇急喊：這會引起風波

僑務委員會委員長徐佳青今（12日）赴立法院外交及國防委員會備詢，被問到12月在新加坡舉行的「亞洲台灣商會聯合總會第33屆第二次理監事會議」是否被中國施壓，徐表示，有跟新加坡代表處接洽，得到訊息不是太樂觀，更一度脫口稱「新加坡未來可能也要警示了」。王定宇聽聞嚴肅回應「強烈建議妳不能這樣子，這是對外事務並非妳的職權，怎麼可以個人判斷？這會引起事情、風波的」，最後徐佳青也收回該發言。

邱毅示警：大陸已摸清沈伯洋底細加大打擊　相關醜聞很快會出現

邱毅示警：大陸已摸清沈伯洋底細加大打擊　相關醜聞很快會出現

蕭美琴蔡英文接連訪歐！中國批民進黨挾洋自重　外交部反擊

蕭美琴蔡英文接連訪歐！中國批民進黨挾洋自重　外交部反擊

中領事嗆斬首　自民黨決議促政府強硬反制

中領事嗆斬首　自民黨決議促政府強硬反制

中國最大同志 App 突遭下架！蘋果證實

中國最大同志 App 突遭下架！蘋果證實

關鍵字：

FBI中國芬太尼川習會化學

讀者迴響

熱門新聞

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

太子集團發聲明！否認一切違法行為

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

KK園區主謀引渡回中國　押送登機畫面曝

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

短命鳳凰撐到台灣　58年11月首個登陸颱

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面