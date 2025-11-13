中國同意停止出口「芬太尼相關化學品」　FBI局長證實

▲FBI局長帕特爾（Kash Patel）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）12日證實，中國已同意一項停止出口毒品芬太尼（fentanyl）化學前體的計畫。此前，在10月30日的「川習會」上，北京曾承諾加強控管芬太尼相關化學物質。

帕特爾在記者會上表示，「中國已經完全指定並列管所有13種用於製造芬太尼的前體（precursors），此外也同意管制7種同樣用於生產這種致命藥物的化學輔助物質。」

帕特爾沒有提供更多細節，中國駐華府大使館也未回應媒體置評要求。但中國商務部10日宣布，將調整與毒品相關的化學前體清單，要求對美加墨出口特定化學物質必須取得許可證。相關當局也對未列管的製毒化學品生產及出口實施加強監管，防範流入非法管道，強調向美國等「高風險國家」出口化學品的業者將面臨刑事風險。

《路透社》指出，芬太尼是一種致命的合成鴉片類藥物，也是美國用藥過量死亡的首要原因。10月30日與習近平達成協議後，川普已將針對中國導致芬太尼危機的懲罰性關稅，從20%調降至10%。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也透露，將透過新成立的雙邊工作小組討論新的共識細節。

