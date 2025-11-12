　
政治

徐佳青一度稱「新加坡可能列警示範圍」　王定宇急喊：這會引起風波

▲王定宇質詢徐佳青。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲王定宇質詢徐佳青。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者郭運興／台北報導

僑務委員會委員長徐佳青今（12日）赴立法院外交及國防委員會備詢，被問到12月在新加坡舉行的「亞洲台灣商會聯合總會第33屆第二次理監事會議」是否被中國施壓，徐表示，有跟新加坡代表處接洽，得到訊息不是太樂觀，更一度脫口稱「新加坡未來可能也要警示了」。王定宇聽聞嚴肅回應「強烈建議妳不能這樣子，這是對外事務並非妳的職權，怎麼可以個人判斷？這會引起事情、風波」，最後徐佳青也收回該發言。

僑務委員會委員長徐佳青今赴立法院外交及國防委員會報告業務概況並備詢。民進黨立委林楚茵質詢時提到在2024年在越南舉行台商會的活動受到中國的打壓，最近10月25日新加坡總理特別發表一中原則、反台獨言論，這次12月在新加坡舉行的「亞洲台灣商會聯合總會第33屆第二次理監事會議」，中國是否會施壓？僑委會委員長能否去的成？

徐佳青回應，以公務行程出訪，總是要取得出訪國家官方的同意，不瞞委員說，確實近期有去跟新加坡代表處接洽，得到的訊息不是太樂觀，這也跟新加坡一貫的立場有關，新加坡認為僑委會去了會對他們僑民的認知有影響，所以以這個理由拒絕僑委會任何的官員出訪，不只是拒絕委員長。

林楚茵指出，中國在這次針對沈伯洋的長臂管轄，甚至新加坡是跟中國簽署引渡協定，希望僑委會跟相關單位密切關注。

徐佳青表示，都有關注各國發展趨勢，提醒僑民在過境或轉機，甚至在哪些地方、哪些國家等都要高度注意，尤其是榮譽職人員，怕避免被標示或列為所謂長臂管轄範圍狀況，會受到中國干擾跟風險，這部分都有高度的提醒。

民進黨召委王定宇當下立即表示「新加坡不在警示範圍內啊」，徐佳青則回應「未來可能也要警示了」，王定宇聽聞直言「確定？這是大事情，如果委員長預測未來可能列為警示範圍內，後面會變大事」。

後續，王定宇質詢時追問，剛剛講到新加坡未來可能列入警示，要嚴肅的問是個人判斷還是經過國安會議的確認？徐佳青表示，這是她個人判斷。

王定宇直言，「不能這個樣子，本席強烈建議妳不能這樣子，這是對外事務並非妳的職權，怎麼可以個人判斷？在國會可以這樣判斷嗎？妳是政府官員的一部分，這會引起事情、風波的，新加坡就我了解到目前為止，並沒有列入警示，多數國家並沒有列入警示，自己嚇自己，只會讓中國形成心裡恫嚇的作用」

王定宇強調，當要指涉某一國列入警示，影響的是商務、旅遊、政治很多方面的往來，不能基於個人臆測或判斷，這是一個國家的態度。最後，徐佳青則表示，「我收回剛剛的訊息」。

徐佳青王定宇林處茵民進黨中國

