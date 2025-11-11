中國最大同志 App 突遭下架！新用戶無法下載　蘋果證實了

▲繼 Grindr 之後，中國最大的兩個同志交友平台 Blued 和 Finka 也從 App Store 消失。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

全球科技巨頭蘋果公司（Apple）證實，已應中國主要網路監管機構「中國國家互聯網信息辦公室」（CAC）的命令，將中國地區用戶量最大的兩款同志交友App Blued 和 Finka，從中國App Store無預警移除。

這項下架行動最初由科技媒體《Wired》披露，隨即引發廣泛關注。蘋果發言人向媒體證實此事，強調公司必須遵循所在營運國家/地區的法律規定：「根據中國國家互聯網信息辦公室的指示，我們已僅將這兩款App從中國區的App Store移除。」

這項規定發布後，已下載這兩款App的現有用戶雖然仍能正常使用，但無論是 iOS 系統或 Android 平台上的新用戶，都將無法再下載。

Blued 作為中國同志社群重要的社交平台，在 2020 年時曾擁有超過 4900萬 註冊用戶，每月活躍用戶高達 600萬人。

該平台曾於去年七月無故暫停新用戶註冊，一度引發用戶恐慌。當時甚至在黑市上出現二手帳號交易潮，用戶必須支付高達 $20 美元（約新台幣 640 元）才能購買帳號，直到八月中旬才恢復註冊功能。

事實上，類似的應用程式移除已有先例。國際知名的同志交友軟體 Grindr 早在 2022 年就已從蘋果的中國App Store消失。儘管同性戀行為在 1990 年代已非刑事犯罪，但中國法律至今仍不承認同性婚姻。

這項禁令是否永久，仍是未知數。雖然過去有部分中國App在執行政府要求修改後曾重返App Store，但蘋果尚未對 Blued 或 Finka 的恢復上架指示任何時間表。