國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日相挺台遭中領事嗆「斬首」　自民黨決議促政府強硬反制

▲▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗近日在國會中發表挺台言論，未料引來中國駐大阪總領事薛劍深夜在社群發文嗆聲「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，此言一出引發各界震驚與撻伐。對此，日本執政黨自民黨11日召開外交部會與外交調查會聯席會議，通過決議要求政府嚴正應對，必要時應採取強硬措施。

高市早苗7日在眾議院接受質詢時指出，若「台灣有事」（發生緊急狀況）且對方動用武力，日本可能依據安全保障法制，將情勢認定為可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此番言論被視為日本首相首度明確表態挺台，引發中國不滿。

薛劍於8日深夜在X發文稱，「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，雖然貼文隨後刪除，但仍被視為對日本首相的威脅性言論。許多日本網友與政界人士強烈譴責，認為此舉嚴重失禮、超越外交分際。

根據《共同社》報導，自民黨外交部會與外交調查會於11日聯席會議上通過決議，要求政府嚴肅看待此事，若中國方面未採取具體行動化解爭端，應考慮將薛劍列為「不受歡迎人物」（persona non grata），甚至採取驅逐措施。

自民黨外交部會長高木啓轉述內閣官房副長官尾崎正直的說法指出，「政府對此事態度嚴正，將持續密切關注中國的後續反應。」

多名自民黨議員也紛紛轉發薛劍的貼文截圖，主張應依據《維也納外交關係公約》，將其驅逐出境以維護國家尊嚴。外界認為，這起事件恐讓原本緊繃的中日關係再度陷入低谷。

更多新聞
跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她
最新各國「穿心路徑」　鳳凰登陸點還有變數
粿粿親回應近況！爆有意賠錢「但要求范姜彥豐家人作保」協商細節
鳳凰最快傍晚登陸　2縣市侵襲率100%
粿粿「想幫王子出800萬賠償金」！范姜彥豐氣炸 離婚協議破局
台大大氣系學生「預言颱風假」翻車！　宣布雞排珍奶發送時間
快訊／鳳凰「高低層分離」持續減弱　最新路徑曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

全球科技巨頭蘋果公司（Apple）證實，已應中國主要網路監管機構「中國國家互聯網信息辦公室」（CAC）的命令，將中國地區用戶量最大的兩款同志交友App Blued 和 Finka，從中國App Store無預警移除。

關鍵字：

日本中國高市早苗自民黨台灣有事日韓要聞

