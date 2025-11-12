日相挺台遭中領事嗆「斬首」　自民黨決議促政府強硬反制

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗近日在國會中發表挺台言論，未料引來中國駐大阪總領事薛劍深夜在社群發文嗆聲「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，此言一出引發各界震驚與撻伐。對此，日本執政黨自民黨11日召開外交部會與外交調查會聯席會議，通過決議要求政府嚴正應對，必要時應採取強硬措施。

高市早苗7日在眾議院接受質詢時指出，若「台灣有事」（發生緊急狀況）且對方動用武力，日本可能依據安全保障法制，將情勢認定為可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此番言論被視為日本首相首度明確表態挺台，引發中國不滿。

薛劍於8日深夜在X發文稱，「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，雖然貼文隨後刪除，但仍被視為對日本首相的威脅性言論。許多日本網友與政界人士強烈譴責，認為此舉嚴重失禮、超越外交分際。

根據《共同社》報導，自民黨外交部會與外交調查會於11日聯席會議上通過決議，要求政府嚴肅看待此事，若中國方面未採取具體行動化解爭端，應考慮將薛劍列為「不受歡迎人物」（persona non grata），甚至採取驅逐措施。

自民黨外交部會長高木啓轉述內閣官房副長官尾崎正直的說法指出，「政府對此事態度嚴正，將持續密切關注中國的後續反應。」

多名自民黨議員也紛紛轉發薛劍的貼文截圖，主張應依據《維也納外交關係公約》，將其驅逐出境以維護國家尊嚴。外界認為，這起事件恐讓原本緊繃的中日關係再度陷入低谷。