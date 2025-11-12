蕭美琴蔡英文接連訪歐！中國批民進黨挾洋自重　外交部：粗鄙不實言論

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

副總統蕭美琴8日驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身份於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，前總統蔡英文也赴德國出席「柏林自由會議」演講。中國外交部發言人林劍批評，IPAC是民進黨當局「挾洋自重」的工具，毫無公信力可言，某些台獨人物下台後，仍千方百計到處鑽營，繼續搞以外謀獨，其險惡圖謀注定失敗，阻擋不了中國終將統一。 對此，外交部今（12日）予以嚴正駁斥與譴責中方相關粗鄙不實言論，中國對台灣粗暴野蠻的打壓，不僅無助兩岸關係，也更使國際社會看清中方的威權本質。

針對中國外交部發言人以不實粗鄙言論，評論我國副總統蕭美琴應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會並發表演說，以及前總統蔡英文赴德國出席「柏林自由會議」演講事，外交部予以嚴正駁斥與譴責。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。中華人民共和國從未統治台灣，這是國際社會公認的客觀事實與現狀。蕭美琴及蔡英文近日受邀赴歐演講，顯示台歐關係持續深化，以及歐洲對台灣的支持與重視，中國無權置喙。

外交部嚴正駁斥並譴責中方相關粗鄙不實言論。中國對台灣粗暴野蠻的打壓，不僅無助兩岸關係，也更使國際社會看清中方的威權本質。台灣將持續與歐洲及理念相近國家合作，為區域和平穩定及民主韌性共同努力。