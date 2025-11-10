川習會達共識！FBI局長上周密訪中國　商討芬太尼執法議題

▲ 帕特爾上周密訪中國。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）據報上周祕密訪問中國，討論芬太尼毒品管制與執法合作議題，此前美國總統川普及中國國家主席習近平10月30日在峰會中就此議題達成「共識」。

《路透》獨家披露，2名知情人士透露，帕特爾7日飛抵北京，停留約一天時間，8日與中方官員舉行會談。美中雙方皆未公開此次訪問，中國公安部、外交部及美國駐北京大使館均未回應《路透》置評請求。

川普上月與習近平會晤後，宣布將針對芬太尼問題對中國商品徵收的懲罰性關稅減半至10%。他當時向媒體表示，習近平承諾將「非常努力阻止」這種致命合成鴉片類藥物的流通，也是造成美國藥物過量致死的主要原因。

財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，這項新共識的具體細節將透過新成立的雙邊工作小組進行協商。目前尚不清楚帕特爾訪中期間是否討論這項新機制。

這項協議顯示川普官員立場轉變，此前美方始終堅持，除非中國證明他們正打擊芬太尼供應鏈，否則將繼續實施懲罰性關稅；中方官員則強烈捍衛自身芬太尼管制記錄，聲稱已採取大規模行動管制製造芬太尼的前體化學品，並指責華府利用此議題「敲詐勒索」。

除芬太尼以外，川習達成的協議還包括中國恢復採購美國大豆，北京則同意暫停10月宣布的稀土出口管制措施。