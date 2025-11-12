邱毅示警：大陸已摸清沈伯洋底細加大打擊　相關醜聞很快會出現

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令。對此，前立委邱毅今（12日）示警，看來大陸對沈伯洋已摸清底細，正在加大打擊力道，自己估計很快會有爆點，沈伯洋父子相關醜聞會出現，大陸掌握的犯罪證據一定更多，除了違反《反分裂國家法》，應該還有其他的刑事犯罪，重慶公安手裡握著什麼秘密武器？

邱毅表示，大陸國台辦再嚴厲批沈伯洋，這件事不可能雷大雨小了，看來大陸對沈伯洋已摸清底細，正在加大打擊力道，自己估計很快的會有爆點，沈伯洋父子的相關醜聞會出現。

邱毅表示，民進黨看來是要丟棄沈伯洋了，聽聽行政院長卓榮泰怎麼說，要沈伯洋「不要擔心」、「相信你自己可以解決」、「相信不會影響你的正常生活」，講的都是一堆空話。

邱毅提到，賴清德的反應更有趣，沈伯洋是他的愛將，欽點沈伯洋擔任不分區立委第一名，現在沈伯洋有難，卻把球踢給韓國瑜，要韓國瑜聲援沈伯洋。

邱毅直言，看到這些反應，不知沈伯洋有沒有感覺寒心，看來民進黨是不準備救了，有人勸進沈伯洋選台北市長，更有人說明年APEC在深圳舉行，沈伯洋應代表台灣參加，聽到這些黃鼠狼拜年不懷好意的說法，把沈伯洋搞得更怕了，連回答時嘴角都微微顫抖。

邱毅認為，沈伯洋自己應該清楚，台獨頑固分子清單有二十多人，為什麼大陸獨挑中沈伯洋？答案很簡單，因為抓沈伯洋不但師出有名，還可以落實，也就是最有把握。

邱毅說，前立委郭正亮講的沒錯，大陸掌握的犯罪證據一定更多，除了違反《反分裂國家法》，應該還有其他的刑事犯罪，為什麼由重慶公安來負責立案偵查，重慶公安手裡握著什麼秘密武器？

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）