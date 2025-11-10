謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

▲謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場，落石清除完畢、岩壁裂縫待評估封路防災。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市暖暖區興隆街於7日下午發生邊坡土石崩落事故，約有80立方公尺土石滑落。市府工務處接獲通報後立即封閉道路，並於當晚完成初步清理。因鳳凰颱風逼近，市長謝國樑今（10日）率隊前往現場會勘，了解復建進度與防颱整備情形，並指示相關單位持續監測邊坡安全。

謝國樑表示，事故發生後，工務處第一時間封閉道路並完成初步清理，但受颱風外圍環流及東北季風共伴影響，降雨有持續增強趨勢，市府已要求工務處、暖暖區公所及交通處密切注意地表變化。他呼籲市民提高警覺，提前做好防颱準備，確保生命財產安全。

工務處長簡翊哲指出，經上7日現場勘查，邊坡約30公尺處有浮石，40公尺處岩壁出現輕微裂縫，仍具潛在落石風險。受颱風與東北季風共伴效應影響，研判10日至11日為基隆地區降雨高峰期，道路暫時封閉。待天候穩定後，市府將再次邀集土木技師、水保團隊及施工單位進行安全評估，並研擬以錨定或削坡方式強化邊坡結構安全。

簡翊哲補充，邊坡坍塌曾造成水管破裂，影響41戶居民用水，工務處已協調自來水公司派遣水車補水並完成修復作業。他提醒民眾，道路封閉期間禁止通行，可改道「源遠路」往返瑞芳及暖暖地區，以確保通行安全。

會勘期間，市議員林旻勳、陳冠羽及連恩典均到場關心，肯定市府的即時應變與整復效率，並建議加強與新北市政府協調，在瑞芳端設置明確告示，並於颱風過後全面檢測山坡穩定度，確保民眾通行安全。