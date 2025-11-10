　
社會焦點

鳳凰颱風逼近！金門超前部署防災　整合各單位嚴陣以待防「風倒木」

▲金門消防局超前部署各式人力機具，避免災時停電導致鄉親生活不便。（圖／記者鄭逢時翻攝）

▲金門消防局超前部署各式人力機具，避免災時停電導致鄉親生活不便。（圖／記者鄭逢時翻攝）

記者鄭逢時、葉品辰／金門報導

依據中央氣象署颱風消息資料，位於關島附近海面的熱帶性低氣壓TD29，已在上週發展成為今年度第26號颱風「鳳凰」(國際命名：FUNG-WONG)。鳳凰颱風目前強度為中度颱風，中心位置在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行，近中心最大風速約40公尺/秒，瞬間最大陣風約50公尺/秒。依現階段路徑研判，颱風暴風圈及外圍環流可能在週三(11月12日)起逐漸影響金門的天氣，金門縣消防局審慎因應颱風可能帶來之災害，提前進行各項防颱整備工作，並通報工務處、產業發展處、城鄉發展處、觀光處、林務所、台電、中華電信及鄉鎮公所等防災單位，妥善整備救災人員與機具，超前部署、嚴陣以待。

為加強防颱整備，金門縣消防局除督導所屬消防分隊加強各項防救災裝備器材整備工作外，也借鑑7月丹娜絲颱風、8月楊柳颱風及9月樺加沙颱風歷次應變經驗，以及陳福海縣長所提示的各項減災、整備及應變事項，落實規劃並檢討相關防救災工作機制，整合相關單位針對颱風侵襲期間最主要災情-「風倒木」，完成全縣「主次要道路優先搶通順序」之規劃，以利各單位妥適分配救災能量，並能於颱風來臨前超前部署各式人力機具。此外，為減少災時停電導致鄉親生活不便之情形，持續與台電金門區營業處合作，精進本縣電網韌性及電力搶救作為，推動電路全面地下化工程，從源頭落實減災作為，以有效降低災時動員大量人物力搶修之風險及成本；另外也透過爭取台電及中華電信於颱風來襲前超前部署調度人力來金進駐，有效強化民生維生管線搶修效能。

▲金門消防局超前部署各式人力機具，避免災時停電導致鄉親生活不便。（圖／記者鄭逢時翻攝）

▲雖然鳳凰颱風目前路徑仍不確定，也應儘早做好樹木枝幹、廣告招牌及陽台盆栽等固定。（圖／記者鄭逢時翻攝）

消防局長呂英華表示，雖然鳳凰颱風目前預報路徑仍有不確定性，但仍呼籲民眾利用時間儘早做好樹木枝幹、廣告招牌及陽台盆栽等固定工作，以因應颱風後續可能造成的影響。而沿海地區隨著颱風逐漸接近，預期將有長浪發生的機率，請民眾視情況暫停水域遊憩，盡量避免至海域進行活動，執行海上作業船隻屆時也應特別注意安全。另外建築工地應加強鷹架及大型工程帆布防災措施，做好準備降低災害損失。如遇颱風侵襲，請鄉親隨時關注氣象資訊，並遵循金門縣政府發布的各項公告措施，切勿進入受管制之山區、湖庫、港區及海岸，以防止意外事故發生，消防局也會持續關注颱風動態，掌控各項情資及救災資源，全力做好各項防救災工作。

11/08 全台詐欺最新數據

鳳凰海警傍晚將發布　北東豪雨愈晚愈明顯

鳳凰海警傍晚將發布　北東豪雨愈晚愈明顯

鳳凰颱風已經進入南海，今、明兩日逐漸北轉接近台灣，周三前後可能減弱為輕度颱風。這兩天北部及東半部受共伴效應影響，將有豪雨以上降雨，且愈晚愈明顯。中央氣象署預計今天下午至傍晚發布海上颱風警報，明天上半天發布陸警。

鳳凰颱風撲台　蔣萬安令：停止上班課「即早評估」

鳳凰颱風撲台　蔣萬安令：停止上班課「即早評估」

鳳凰颱風來襲！武陵農場明起休園

鳳凰颱風來襲！武陵農場明起休園

賴清德提醒花蓮堰塞湖又紅色警戒　鳳凰颱風路徑罕見該撤離就全撤

賴清德提醒花蓮堰塞湖又紅色警戒　鳳凰颱風路徑罕見該撤離就全撤

太平山今下午2時起預警性休園　龜山島封島至13日

太平山今下午2時起預警性休園　龜山島封島至13日

