基隆特搜隊再添戰力！2搜救犬通過國際認證投入實戰

▲基隆消防搜救犬通過IRO認證，助攻災害現場搜救任務。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市消防局特種搜救隊目前編有兩隻搜救犬，歷經一年半的訓練與努力，於今年10月中旬順利通過IRO（International Search and Rescue Dog Organization，國際搜救犬組織）A級（RH-TA）評量，正式取得國際認證資格，未來可在災害現場投入人員搜救任務，成為救災前線的重要力量。

基隆市消防局表示，此次通過認證的組合為 領犬員小隊長羅竹君與搜救犬Clint（克林）、以及 隊員温堤鈞與搜救犬Candice（坎蒂斯）。評量內容包含「服從與敏捷」及「瓦礫搜索」兩大項目，犬隻必須在高壓及干擾環境中展現專注、靈活與精確判斷力。

領犬員羅竹君表示，克林（Clint）在面對複雜地形時仍能冷靜搜尋、精準標示，是長期信任與訓練的成果；另一位領犬員温堤鈞則說，坎蒂（Candice）反應靈敏、動作果斷，充滿熱情與毅力，能通過國際測驗是團隊努力的最佳肯定。

基隆市消防局指出，搜救犬是災害現場中最敏銳的夥伴，肩負在倒塌建築、山區或瓦礫堆中搜尋受困人員的任務。牠們憑藉靈敏嗅覺，在短時間內辨識生命氣味，並透過吠叫或特定動作向領犬員發出訊號。為培養此專業能力，搜救犬自幼犬階段即接受社會化、氣味辨識與服從訓練，每日訓練從不間斷，領犬員也需同步磨練觀察與指揮技巧，確保人犬搭檔能在災害現場發揮最大效能。

目前兩組搜救犬仍在南部持續進行強化訓練，精進實戰經驗與默契。消防局長游家懿表示，通過IRO A級測驗代表犬隻已具備實戰能力，未來將挑戰更高層級的B級及進階國際認證，全面提升災害現場的即時反應與救援效能。同時，暖暖分隊的新犬舍改建工程已進入最後階段，預計12月底啟用，為城市防災戰力再添助力。