賴清德提醒花蓮堰塞湖又紅色警戒　鳳凰颱風路徑罕見該撤離就全撤

▲總統賴清德回應鳳凰颱風因應作為。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

中度颱風「鳳凰」目前已通過呂宋島，正在南海重新整合，中央氣象署預估，今（10日）晚間發布海上颱風警報，明日上午發布陸警機率最高。對此，總統賴清德表示，花蓮堰塞湖目前又提高到紅色警戒，所以希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，一定要做好防颱準備，不管是在台灣哪個城市，通通要做好防颱準備，因為路徑非常罕見，特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離。

賴清德表示，這次鳳凰颱風又即將侵襲台灣，雖然颱風的中心點預計在禮拜三跟禮拜四才會登陸台灣的陸地，但是今天跟明天的雨量還是會很大，主要是因為受到東北季風還有颱風外圍環流的影響，可能在北海岸，還有大台北、東北部地方，雨量會很大，24小時的時雨量可能會到200到350，甚至更高。

賴清德指出，因為花蓮堰塞湖目前又提高到紅色警戒，所以希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，一定要做好防颱準備，不管是在台灣哪個城市，通通要做好防颱準備，因為路徑非常罕見，特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離。

賴清德強調，特別是各縣市預期會有豪大雨量的、土石流的潛勢地區，也應該做好優先撤離工作，讓我們大家共同做好防颱準備，讓這一次的鳳凰颱風來襲，將傷害降到最低。